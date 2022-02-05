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https://arabic.sputniknews.com/20220205/أمريكا-لا-نعتزم-رفع-العقوبات-كافة-عن-إيران-وسنعود-إلى-فيينا-قريبا-1058048976.html
أمريكا: لا نعتزم رفع العقوبات كافة عن إيران وسنعود إلى فيينا قريبا
أمريكا: لا نعتزم رفع العقوبات كافة عن إيران وسنعود إلى فيينا قريبا
أكد المبعوث الأمريكي بشأن إيران، روبرت مالي، اليوم السبت، أن "الإدارة الأمريكية لا تعتزم رفع العقوبات كلها عن طهران"، معلنا العودة إلى طاولة التفاوض في فيينا... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T08:56+0000
2022-02-05T08:56+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مالي، في مقابلة مع "شبكة أم أس أن بي سي" الأمريكية، إن "بعض العقوبات المفروضة على طهران سابقاً لا تتعلق بالاتفاق النووي وإنما بسلوكها".وأضاف أن "المفاوضين سيعودون إلى فيينا الأسبوع المقبل، دون أن يحدد يوما بعينه"، متابعا: "هذا يدل على اعتقاد الإدارة الأمريكية وبقية المفاوضين أن الاتفاق لم يتحول تماما إلى جثة هامدة بعد".وأشار إلى أنه سيتعين التفكير بطرق أخرى للتعامل مع برنامج طهران النووي، في حال عدمة التوصل لتوافق، مؤكدا أن "واشنطن تعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني، على الرغم من وجود بعض التباين في وجهات النظر".وأكدت إيران، في وقت سابق اليوم، أحقيتها في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفة أن هذا أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق.وقال شمخاني عبر حسابه على تويتر: "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.وأضاف المسؤول، أن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات. لكنه قال إن هذا ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق، وفقا لرويترز.ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.كان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/إدارة-بايدن-تعيد-إعفاء-إيران-من-العقوبات-مع-دخول-المحادثات-النووية-المرحلة-الأخيرة-1058041749.html
https://arabic.sputniknews.com/20220205/إيران-تؤكد-أنه-لا-يمكن-تقييد-حقوقها-النووية-في-أي-اتفاق-1058047677.html
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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: لا نعتزم رفع العقوبات كافة عن إيران وسنعود إلى فيينا قريبا

08:56 GMT 05.02.2022
© REUTERS / FRANCOIS MURPHYالمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي
المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / FRANCOIS MURPHY
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أكد المبعوث الأمريكي بشأن إيران، روبرت مالي، اليوم السبت، أن "الإدارة الأمريكية لا تعتزم رفع العقوبات كلها عن طهران"، معلنا العودة إلى طاولة التفاوض في فيينا قريبة جدا.
وقال مالي، في مقابلة مع "شبكة أم أس أن بي سي" الأمريكية، إن "بعض العقوبات المفروضة على طهران سابقاً لا تتعلق بالاتفاق النووي وإنما بسلوكها".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة
أمس, 22:17 GMT
وأضاف أن "المفاوضين سيعودون إلى فيينا الأسبوع المقبل، دون أن يحدد يوما بعينه"، متابعا: "هذا يدل على اعتقاد الإدارة الأمريكية وبقية المفاوضين أن الاتفاق لم يتحول تماما إلى جثة هامدة بعد".
وأشار إلى أنه سيتعين التفكير بطرق أخرى للتعامل مع برنامج طهران النووي، في حال عدمة التوصل لتوافق، مؤكدا أن "واشنطن تعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني، على الرغم من وجود بعض التباين في وجهات النظر".
وأكدت إيران، في وقت سابق اليوم، أحقيتها في مواصلة الأبحاث النووية والتطوير، مضيفة أن هذا أمر لا يمكن أن يقيده أي اتفاق.
وقال شمخاني عبر حسابه على تويتر: "حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية، جنبا إلى جنب مع أمنها،... لا يمكن أن يقيده أي اتفاق".
وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
وأضاف المسؤول، أن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات. لكنه قال إن هذا ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق، وفقا لرويترز.
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
إيران تؤكد أنه لا يمكن تقييد حقوقها النووية في أي اتفاق
08:15 GMT
ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.

وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.
كان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.
وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
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