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https://arabic.sputniknews.com/20220205/إعصار-باتسيراي-يضرب-الساحل-الشرقي-لمدغشقر-1058074182.html
إعصار "باتسيراي" يضرب الساحل الشرقي لمدغشقر
إعصار "باتسيراي" يضرب الساحل الشرقي لمدغشقر
ضرب إعصار "باتسيراي" الساحل الشرقي لمدغشقر، اليوم السبت، متسببا في هبوب رياح عاتية وأمطار غزيرة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T18:32+0000
2022-02-05T18:32+0000
مدغشقر
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وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية، إن الإعصار ضرب منطقة مانانجاري، وهي ثاني عاصفة تضرب الدولة الجزيرة خلال أسابيع قليلة، بحسب "فرانس برس".وأضاف خبير الارصاد الجوية لوفاندريني راتوفوهاريسوا: "أؤكد أن باتسيراي ضرب مانانجاري في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي".وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أمس الجمعة، أن مدغشقر وضعت 6 من مناطقها في حالة تأهب قصوى، استعدادا للإعصار باتسيراي.وذكر مسؤولون أن نحو 4.4 مليون شخص من سكان مدغشقر البالغ عددهم 28 مليون نسمة في خطر، وسط توقعات بتأثر 600 ألف شخص مباشرة، ونزوح 150 ألفا آخرين.قالت ندونياينا راتسيمامانغا، الأمين العام للصليب الأحمر في مدغشقر: "نشعر بالقلق بشأن حجم هذا الإعصار العنيف وتأثيره. أنشطة استجابتنا الفورية سوف تركز على إنقاذ الأرواح، وستشمل عمليات البحث والإنقاذ".وذكرت أن فرق الصليب الأحمر تعمل أيضا مع الحكومة لإنشاء أماكن إقامة آمنة للنازحين بسبب العاصفة.وضرب باتسيراي بالفعل جزر موريشيوس وريونيون، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل في موريشيوس وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار الذي تزايدت سرعته، من الشرق إلى الغرب عبر وسط مدغشقر.يأتي الإعصار الجديد بعد أسابيع قليلة من تضرر مدغشقر بشدة من إعصار "آنا" والأمطار الغزيرة الأخرى التي تسببت في مصرع 55 شخصا وتشريد 131 ألفا آخرين.
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مدغشقر

إعصار "باتسيراي" يضرب الساحل الشرقي لمدغشقر

18:32 GMT 05.02.2022
© AP Photo / Eugene Garciaإعصار قوي يضرب ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2021
إعصار قوي يضرب ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Eugene Garcia
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ضرب إعصار "باتسيراي" الساحل الشرقي لمدغشقر، اليوم السبت، متسببا في هبوب رياح عاتية وأمطار غزيرة.
وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية، إن الإعصار ضرب منطقة مانانجاري، وهي ثاني عاصفة تضرب الدولة الجزيرة خلال أسابيع قليلة، بحسب "فرانس برس".
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وأضاف خبير الارصاد الجوية لوفاندريني راتوفوهاريسوا: "أؤكد أن باتسيراي ضرب مانانجاري في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي".
وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أمس الجمعة، أن مدغشقر وضعت 6 من مناطقها في حالة تأهب قصوى، استعدادا للإعصار باتسيراي.
وذكر مسؤولون أن نحو 4.4 مليون شخص من سكان مدغشقر البالغ عددهم 28 مليون نسمة في خطر، وسط توقعات بتأثر 600 ألف شخص مباشرة، ونزوح 150 ألفا آخرين.
قالت ندونياينا راتسيمامانغا، الأمين العام للصليب الأحمر في مدغشقر: "نشعر بالقلق بشأن حجم هذا الإعصار العنيف وتأثيره. أنشطة استجابتنا الفورية سوف تركز على إنقاذ الأرواح، وستشمل عمليات البحث والإنقاذ".
وذكرت أن فرق الصليب الأحمر تعمل أيضا مع الحكومة لإنشاء أماكن إقامة آمنة للنازحين بسبب العاصفة.
وضرب باتسيراي بالفعل جزر موريشيوس وريونيون، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل في موريشيوس وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار الذي تزايدت سرعته، من الشرق إلى الغرب عبر وسط مدغشقر.
يأتي الإعصار الجديد بعد أسابيع قليلة من تضرر مدغشقر بشدة من إعصار "آنا" والأمطار الغزيرة الأخرى التي تسببت في مصرع 55 شخصا وتشريد 131 ألفا آخرين.
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