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https://arabic.sputniknews.com/20220205/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-20-متمردا-في-هجمات-على-قاعدتين-عسكريتين-1058075815.html
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 20 متمردا في هجمات على قاعدتين عسكريتين
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 20 متمردا في هجمات على قاعدتين عسكريتين
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 20 متمردا و9 جنود في هجمات لمسلحين على قاعدتين عسكريتين، في إقليم بلوخستان جنوب غربي البلاد. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T19:21+0000
2022-02-05T19:21+0000
2022-02-05T19:21+0000
باكستان
مسلحون
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وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان، إن نحو 20 متمردا لقوا حتفهم خلال عمليتين في بنجور وناوشكي.وأكد بيان الجيش أن قوات الأمن انتهت من عملية التطهير اليوم، بحسب وكالة "رويترز".وكانت جماعة "جيش تحرير بلوخستان"، أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات في وقت سابق. وقالت الجماعة في بيان مساء اليوم "تم تحقيق جميع الأهداف بنجاح".وأضافت أن "16 مقاتلا ضحوا بأنفسهم في الهجمات"، وهي صياغة تشير، إلى مقتلهم بشكل غير صريح.وبدأت الهجمات، وهي الأكبر منذ سنوات من قبل متمردين من عرقية البلوخ، مساء الأربعاء الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/الجيش-الباكستاني-اكتمال-71-من-مشروع-تسوير-الحدود-المشتركة-مع-إيران-1054983118.html
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باكستان, مسلحون
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 20 متمردا في هجمات على قاعدتين عسكريتين تابعنا عبر
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 20 متمردا و9 جنود في هجمات لمسلحين على قاعدتين عسكريتين، في إقليم بلوخستان جنوب غربي البلاد.
وقال الجناح الإعلامي
للجيش الباكستاني
في بيان، إن نحو 20 متمردا لقوا حتفهم خلال عمليتين في بنجور وناوشكي.
وأكد بيان الجيش أن قوات الأمن انتهت من عملية التطهير اليوم، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت جماعة "جيش تحرير بلوخستان"، أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات في وقت سابق. وقالت الجماعة في بيان مساء اليوم "تم تحقيق جميع الأهداف بنجاح".
وأضافت أن "16 مقاتلا ضحوا بأنفسهم في الهجمات"، وهي صياغة تشير، إلى مقتلهم بشكل غير صريح.
وبدأت الهجمات، وهي الأكبر منذ سنوات من قبل متمردين من عرقية البلوخ، مساء الأربعاء الماضي.