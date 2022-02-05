https://arabic.sputniknews.com/20220205/الخارجية-الإيرانية-أي-إجراء-أمريكي-بالاتجاه-الصحيح-ستنظر-طهران-فيه-بعناية-1058052273.html

الخارجية الإيرانية: أي إجراء أمريكي بالاتجاه الصحيح ستنظر طهران فيه بعناية

الخارجية الإيرانية: أي إجراء أمريكي بالاتجاه الصحيح ستنظر طهران فيه بعناية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنه "يتعين على الولايات المتحدة القيام برفع العقوبات من جميع الجوانب جوانب، بما في ذلك القضية النووية". 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T10:43+0000

2022-02-05T10:43+0000

2022-02-05T10:43+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في تصريحات مع وكالة جمران، أن "أي إجراء في الاتجاه الصحيح للوفاء بالتزامات في الاتفاق النووي سيتم النظر فيه بعناية من قبل طهران".وبين أن "بلاده تنتظر أن تفي الولايات المتحدة بواجباتها والتزاماتها فيما يتعلق برفع العقوبات".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد، في تصريحات مع وكالة فارس الإيرانية، أن "رفع العقوبات الأمريكية للحصول على الضمانات من أهم القضايا في مفاوضات فيينا"، مطالبا بتطبيق الضمانات على كافة المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية.وأوضح عبد اللهيان: "من وجهة نظرنا فإن النوايا الحسنة من قبل واشنطن تتمثل بما يحدث على الأرض ورفع بعض العقوبات بشكل حقيقي وعملي يمكن أن يكون ترجمة لحسن نية واشنطن"، مشيرا إلى أن ما "يحدث على الورق جيد ولكن ليس كافياً"، على حد قوله.وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.وأضاف المسؤول، أن المباحثات الفنية التي يسرها هذا الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات. لكنه قال إن هذا ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الاتفاق، وفقا لرويترز.ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.وكان الاتحاد الأوروبي، أكد الخميس، أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ستُستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن مفاوضات فيينا دخلت المرحلة الأخيرة، مشددة على ضرورة اتخاذ "قرارات سياسية" لإنجاحها.وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.

https://arabic.sputniknews.com/20220205/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلق-على-إعلان-أمريكا-إعادة-إعفاء-طهران-من-العقوبات-النووية-1058050837.html

https://arabic.sputniknews.com/20220205/إيران-تؤكد-أنه-لا-يمكن-تقييد-حقوقها-النووية-في-أي-اتفاق-1058047677.html

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني