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السلطات الهندية تعتقل صحفيا من كشمير بموجب قانون مكافحة الإرهاب
السلطات الهندية تعتقل صحفيا من كشمير بموجب قانون مكافحة الإرهاب
أعلنت السلطات الهندية اعتقال الصحفي، فهد شاه، محرر البوابة الإخبارية في "كشمير والا". 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:01+0000
2022-02-05T16:01+0000
كشمير
أخبار الهند اليوم
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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت الشرطة في كشمير، إنها اعتقلت صحفيًا بارزًا بتهمة نشر محتوى مناهض للقومية، في حملة قمع واسعة النطاق ضد وسائل الإعلام في المنطقة المتنازع عليها.وأوضحت أنه تم استدعاء فهد شاه، محرر البوابة الإخبارية كشمير والا، للاستجواب في بلدة بولواما الجنوبية أمس الجمعة، وتم اعتقاله لاحقًا.وقالت، إن المحتوى نُشر "بقصد إجرامي'' لإثارة الخوف ويمكن أن "يستفز الجمهور لتعكير صفو القانون والنظام''، مؤكدة أن مثل هذا المحتوى "يرقى إلى تمجيد الأنشطة الإرهابية''.وتتعلق القضية باشتباك مسلح بين متمردين محاصرين داخل منزل مدني وقوات هندية في بولواما يوم 30 يناير/كانون الثاني.ونشرت "كشمير والا" سلسلة من التقارير عن القتال عرضت كلا الجانبين من القصة، ونقل تقرير مصور عن أفراد أسرة الطفل المقتول ما يدحض رواية الشرطة، ناقلا مقطع فيديو آخر عن أخت الصبي مناقضة لتصريح سابق للأسرة.تم استجواب شاه وعدد قليل من المراسلين الآخرين المرتبطين بكشمير والا بسبب تقاريرهم عدة مرات في السنوات القليلة الماضية.ولطالما تعامل الصحفيون مع التهديدات في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، لكن مأزقهم أصبح أسوأ بعد أن ألغت الهند الحكم شبه الذاتي للمنطقة في عام 2019، ما وضع كشمير في حالة إغلاق شديد للأمن والاتصالات.وطالبت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك السلطات الهندية بالإفراج "الفوري وغير المشروط '' عن شاه و''إسقاط أي تحقيق في عمله والكف عن اعتقال أعضاء الصحافة ''.وقال: "على السلطات الإفراج الفوري عن شاه وجميع الصحفيين الآخرين وراء القضبان، والكف عن احتجاز ومضايقة الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم''.
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كشمير, أخبار الهند اليوم

السلطات الهندية تعتقل صحفيا من كشمير بموجب قانون مكافحة الإرهاب

16:01 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / Tauseef Mustafaتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جندي هندي بالقرب من مسجد "جاميا" في سريناغار، كشمير، 1 مارس/ آذار 2019
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جندي هندي بالقرب من مسجد جاميا في سريناغار، كشمير، 1 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / Tauseef Mustafa
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أعلنت السلطات الهندية اعتقال الصحفي، فهد شاه، محرر البوابة الإخبارية في "كشمير والا".
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت الشرطة في كشمير، إنها اعتقلت صحفيًا بارزًا بتهمة نشر محتوى مناهض للقومية، في حملة قمع واسعة النطاق ضد وسائل الإعلام في المنطقة المتنازع عليها.
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وأوضحت أنه تم استدعاء فهد شاه، محرر البوابة الإخبارية كشمير والا، للاستجواب في بلدة بولواما الجنوبية أمس الجمعة، وتم اعتقاله لاحقًا.
وقالت الشرطة إنه تم التعرف عليه بين مستخدمي فيسبوك والبوابات التي نشرت محتوى معاديًا للقومية، دون تحديد ماهيتها.
وقالت، إن المحتوى نُشر "بقصد إجرامي'' لإثارة الخوف ويمكن أن "يستفز الجمهور لتعكير صفو القانون والنظام''، مؤكدة أن مثل هذا المحتوى "يرقى إلى تمجيد الأنشطة الإرهابية''.
وتتعلق القضية باشتباك مسلح بين متمردين محاصرين داخل منزل مدني وقوات هندية في بولواما يوم 30 يناير/كانون الثاني.

وقالت الشرطة إن قائدا للمتمردين الكشميريين قتل في القتال مع باكستاني ومتشددا محليا آخر، ووصفوا الصبي الرابع المقتول، نجل صاحب المنزل، بأنه متشدد "هجين''، وهو مصطلح بدأت السلطات في استخدامه العام الماضي لمسلحين مزعومين ليس لديهم سجل لدى الشرطة ويعملون كمدنيين.

ونشرت "كشمير والا" سلسلة من التقارير عن القتال عرضت كلا الجانبين من القصة، ونقل تقرير مصور عن أفراد أسرة الطفل المقتول ما يدحض رواية الشرطة، ناقلا مقطع فيديو آخر عن أخت الصبي مناقضة لتصريح سابق للأسرة.
وتم القبض على شاه، 34 عامًا، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتحريض القاسية في الهند، والتي تشمل عقوبة تصل إلى سبع سنوات.
تم استجواب شاه وعدد قليل من المراسلين الآخرين المرتبطين بكشمير والا بسبب تقاريرهم عدة مرات في السنوات القليلة الماضية.
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ولطالما تعامل الصحفيون مع التهديدات في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، لكن مأزقهم أصبح أسوأ بعد أن ألغت الهند الحكم شبه الذاتي للمنطقة في عام 2019، ما وضع كشمير في حالة إغلاق شديد للأمن والاتصالات.
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على الصحفي ساجد غول بعد أن ربطت تغريدة له بمقطع فيديو احتجاجًا على الحكم الهندي في أعقاب مقتل أحد المتمردين.
وطالبت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك السلطات الهندية بالإفراج "الفوري وغير المشروط '' عن شاه و''إسقاط أي تحقيق في عمله والكف عن اعتقال أعضاء الصحافة ''.
وقال ستيفن باتلر، منسق برنامج آسيا في لجنة حماية الصحفيين، في بيان إن الاعتقال "يظهر تجاهل سلطات جامو وكشمير المطلق لحرية الصحافة والحق الأساسي للصحفيين في الكتابة بحرية وأمان".
وقال: "على السلطات الإفراج الفوري عن شاه وجميع الصحفيين الآخرين وراء القضبان، والكف عن احتجاز ومضايقة الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم''.
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