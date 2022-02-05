https://arabic.sputniknews.com/20220205/السلطات-الهندية-تعتقل-صحفيا-من-كشمير-بموجب-قانون-مكافحة-الإرهاب-1058067122.html

السلطات الهندية تعتقل صحفيا من كشمير بموجب قانون مكافحة الإرهاب

السلطات الهندية تعتقل صحفيا من كشمير بموجب قانون مكافحة الإرهاب

أعلنت السلطات الهندية اعتقال الصحفي، فهد شاه، محرر البوابة الإخبارية في "كشمير والا". 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T16:01+0000

2022-02-05T16:01+0000

2022-02-05T16:01+0000

كشمير

أخبار الهند اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103955/59/1039555951_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_0e77ea261a907ee1637250f5610e92d0.jpg

وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت الشرطة في كشمير، إنها اعتقلت صحفيًا بارزًا بتهمة نشر محتوى مناهض للقومية، في حملة قمع واسعة النطاق ضد وسائل الإعلام في المنطقة المتنازع عليها.وأوضحت أنه تم استدعاء فهد شاه، محرر البوابة الإخبارية كشمير والا، للاستجواب في بلدة بولواما الجنوبية أمس الجمعة، وتم اعتقاله لاحقًا.وقالت، إن المحتوى نُشر "بقصد إجرامي'' لإثارة الخوف ويمكن أن "يستفز الجمهور لتعكير صفو القانون والنظام''، مؤكدة أن مثل هذا المحتوى "يرقى إلى تمجيد الأنشطة الإرهابية''.وتتعلق القضية باشتباك مسلح بين متمردين محاصرين داخل منزل مدني وقوات هندية في بولواما يوم 30 يناير/كانون الثاني.ونشرت "كشمير والا" سلسلة من التقارير عن القتال عرضت كلا الجانبين من القصة، ونقل تقرير مصور عن أفراد أسرة الطفل المقتول ما يدحض رواية الشرطة، ناقلا مقطع فيديو آخر عن أخت الصبي مناقضة لتصريح سابق للأسرة.تم استجواب شاه وعدد قليل من المراسلين الآخرين المرتبطين بكشمير والا بسبب تقاريرهم عدة مرات في السنوات القليلة الماضية.ولطالما تعامل الصحفيون مع التهديدات في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، لكن مأزقهم أصبح أسوأ بعد أن ألغت الهند الحكم شبه الذاتي للمنطقة في عام 2019، ما وضع كشمير في حالة إغلاق شديد للأمن والاتصالات.وطالبت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك السلطات الهندية بالإفراج "الفوري وغير المشروط '' عن شاه و''إسقاط أي تحقيق في عمله والكف عن اعتقال أعضاء الصحافة ''.وقال: "على السلطات الإفراج الفوري عن شاه وجميع الصحفيين الآخرين وراء القضبان، والكف عن احتجاز ومضايقة الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم''.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/باكستان-ترفض-اتهامات-هندية-بتسلل-عناصر-للجيش-عبر-الخط-الفاصل-في-كشمير-1054974241.html

https://arabic.sputniknews.com/20211014/باكستان-تندد-بتصريحات-وزير-الداخلية-الهندي-حول-الضربة-العسكرية-الجراحية-في-كشمير-1050435831.html

كشمير

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كشمير, أخبار الهند اليوم