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https://arabic.sputniknews.com/20220205/الصدر-يبحث-مع-بارزاني-تشكيل-حكومة-أغلبية-وطنية-1058074715.html
الصدر يبحث مع بارزاني تشكيل حكومة أغلبية وطنية
الصدر يبحث مع بارزاني تشكيل حكومة أغلبية وطنية
أجرى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مباحثات مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، للإسراع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T19:03+0000
2022-02-05T19:03+0000
العراق
الصدر
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصدر بمسعود بارزاني مساء اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال بيان صادر عن مكتب الصدر إن الجانبين أكدا على أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه العراقيين وتلبية لتطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الكتلة الصدرية اليوم تجميد المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي، إنه "بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".وأشار العذاري، إلى أنه "تقرر أيضاً مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الصدر-يوجه-دعوة-عاجلة-إلى-نوابه-بشأن-التصويت-على-منصب-الرئيس-العراقي-الجديد-1058031494.html
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العراق, الصدر

الصدر يبحث مع بارزاني تشكيل حكومة أغلبية وطنية

19:03 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANIعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
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أجرى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مباحثات مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، للإسراع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصدر بمسعود بارزاني مساء اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
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أمس, 16:43 GMT
وقال بيان صادر عن مكتب الصدر إن الجانبين أكدا على أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه العراقيين وتلبية لتطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الكتلة الصدرية اليوم تجميد المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.
وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي، إنه "بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".
وأشار العذاري، إلى أنه "تقرر أيضاً مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
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