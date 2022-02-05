الصدر يبحث مع بارزاني تشكيل حكومة أغلبية وطنية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصدر بمسعود بارزاني مساء اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال بيان صادر عن مكتب الصدر إن الجانبين أكدا على أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه العراقيين وتلبية لتطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الكتلة الصدرية اليوم تجميد المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي، إنه "بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".وأشار العذاري، إلى أنه "تقرر أيضاً مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وقال بيان صادر عن مكتب الصدر إن الجانبين أكدا على أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه العراقيين وتلبية لتطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الكتلة الصدرية اليوم تجميد المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.
وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي، إنه "بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".
وأشار العذاري، إلى أنه "تقرر أيضاً مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.