النائب العام المصري يحيل رجل الأعمال محمد الأمين لمحاكمة جنائية بتهمة الإتجار في البشر

وذكرت النيابة العامة، أن "إحالة المتهم للجنايات جاءت بعد شهادة ثلاثة عشر شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن".وكانت النيابة العامة المصرية أمرت مؤخرا، بحبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف جنوبي البلاد.ويعتبر محمد الأمين أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي ارتبط اسمه بصناعة الإعلام، فهو مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، وشبكة قنوات مودرن، ووكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب".
أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد.
وذكرت النيابة العامة، أن "إحالة المتهم للجنايات جاءت بعد شهادة ثلاثة عشر شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن".
وكانت النيابة العامة المصرية أمرت مؤخرا، بحبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف جنوبي البلاد.
ويعتبر محمد الأمين أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي ارتبط اسمه بصناعة الإعلام، فهو مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، وشبكة قنوات مودرن، ووكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب".