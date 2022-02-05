https://arabic.sputniknews.com/20220205/النائب-العام-المصري-يحيل-رجل-الأعمال-محمد-الأمين-لمحاكمة-جنائية-بتهمة-الإتجار-في-البشر-1058057851.html

النائب العام المصري يحيل رجل الأعمال محمد الأمين لمحاكمة جنائية بتهمة الإتجار في البشر

النائب العام المصري يحيل رجل الأعمال محمد الأمين لمحاكمة جنائية بتهمة الإتجار في البشر

أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T12:23+0000

2022-02-05T12:23+0000

2022-02-05T12:23+0000

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102038/45/1020384502_0:0:3712:2088_1920x0_80_0_0_d02e71240c64826a6ef447a373568828.jpg

وذكرت النيابة العامة، أن "إحالة المتهم للجنايات جاءت بعد شهادة ثلاثة عشر شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن".وكانت النيابة العامة المصرية أمرت مؤخرا، بحبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف جنوبي البلاد.ويعتبر محمد الأمين أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي ارتبط اسمه بصناعة الإعلام، فهو مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، وشبكة قنوات مودرن، ووكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب".

https://arabic.sputniknews.com/20220108/القصة-الكاملة-للقبض-على-رجل-الأعمال-المصري-محمد-الأمين-بتهمة-الاتجار-في-البشر-والتعدي-على-فتيات-1055098348.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن