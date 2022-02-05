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https://arabic.sputniknews.com/20220205/النائب-العام-المصري-يحيل-رجل-الأعمال-محمد-الأمين-لمحاكمة-جنائية-بتهمة-الإتجار-في-البشر-1058057851.html
النائب العام المصري يحيل رجل الأعمال محمد الأمين لمحاكمة جنائية بتهمة الإتجار في البشر
النائب العام المصري يحيل رجل الأعمال محمد الأمين لمحاكمة جنائية بتهمة الإتجار في البشر
أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T12:23+0000
2022-02-05T12:23+0000
أخبار مصر الآن
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وذكرت النيابة العامة، أن "إحالة المتهم للجنايات جاءت بعد شهادة ثلاثة عشر شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن".وكانت النيابة العامة المصرية أمرت مؤخرا، بحبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف جنوبي البلاد.ويعتبر محمد الأمين أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي ارتبط اسمه بصناعة الإعلام، فهو مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، وشبكة قنوات مودرن، ووكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب".
https://arabic.sputniknews.com/20220108/القصة-الكاملة-للقبض-على-رجل-الأعمال-المصري-محمد-الأمين-بتهمة-الاتجار-في-البشر-والتعدي-على-فتيات-1055098348.html
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أخبار مصر الآن

النائب العام المصري يحيل رجل الأعمال محمد الأمين لمحاكمة جنائية بتهمة الإتجار في البشر

12:23 GMT 05.02.2022
© YouTube.comالقضاء المصري
القضاء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© YouTube.com
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أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد.
وذكرت النيابة العامة، أن "إحالة المتهم للجنايات جاءت بعد شهادة ثلاثة عشر شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن".
قوات الأمن المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
القصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال المصري محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على فتيات
8 يناير, 13:22 GMT
وكانت النيابة العامة المصرية أمرت مؤخرا، بحبس رجل الأعمال الشهير محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف جنوبي البلاد.
ويعتبر محمد الأمين أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي ارتبط اسمه بصناعة الإعلام، فهو مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي"، وشبكة قنوات مودرن، ووكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة شركات "عامر غروب".
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