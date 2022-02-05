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برلماني بريطاني محافظ يدعو جونسون للاستقالة
برلماني بريطاني محافظ يدعو جونسون للاستقالة
دعا نيك جيب عضو البرلمان المحافظ، ووزير المدارس السابق في بريطانيا، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة في مقال رأي نشرته صحيفة تليغراف يوم الجمعة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقال جيب إن ناخبيه، "غاضبون من الكيل بمكيالين"، الذي كشفت عنه تقارير الحفلات التي أقيمت في مقر رئيس الوزراء بداوننغ ستريت.ووجد تقرير صادر عن كبير موظفي الخدمة المدنية سو غراي أن حفلات أقيمت في مكاتب جونسون ومقر إقامته في وقت سريان قواعد إغلاق كوفيد-19، وفقا لرويترز.وقال جيب في إشارة إلى هذا التقرير إن إبلاغ جونسون مجلس العموم بعدم إقامة حفلات "غير دقيق".وأضاف في المقال "لاستعادة الثقة علينا تغيير رئيس الوزراء".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/أحضر-خمرك-معك-جونسون-وحزبه-في-مأزق-بعد-فضيحة-حفلات-الخمور-1056215105.html
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أخبار العالم الآن, بريطاينا

برلماني بريطاني محافظ يدعو جونسون للاستقالة

04:30 GMT 05.02.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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دعا نيك جيب عضو البرلمان المحافظ، ووزير المدارس السابق في بريطانيا، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة في مقال رأي نشرته صحيفة تليغراف يوم الجمعة.
وقال جيب إن ناخبيه، "غاضبون من الكيل بمكيالين"، الذي كشفت عنه تقارير الحفلات التي أقيمت في مقر رئيس الوزراء بداوننغ ستريت.
ووجد تقرير صادر عن كبير موظفي الخدمة المدنية سو غراي أن حفلات أقيمت في مكاتب جونسون ومقر إقامته في وقت سريان قواعد إغلاق كوفيد-19، وفقا لرويترز.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
"أحضر خمرك معك".. جونسون وحزبه في مأزق بعد فضيحة حفلات الخمور
14 يناير, 22:14 GMT
وقال جيب في إشارة إلى هذا التقرير إن إبلاغ جونسون مجلس العموم بعدم إقامة حفلات "غير دقيق".
وأضاف في المقال "لاستعادة الثقة علينا تغيير رئيس الوزراء".
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