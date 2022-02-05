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https://arabic.sputniknews.com/20220205/برلماني-بريطاني-محافظ-يدعو-جونسون-للاستقالة-1058043299.html
برلماني بريطاني محافظ يدعو جونسون للاستقالة
برلماني بريطاني محافظ يدعو جونسون للاستقالة
دعا نيك جيب عضو البرلمان المحافظ، ووزير المدارس السابق في بريطانيا، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة في مقال رأي نشرته صحيفة تليغراف يوم الجمعة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T04:30+0000
2022-02-05T04:30+0000
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وقال جيب إن ناخبيه، "غاضبون من الكيل بمكيالين"، الذي كشفت عنه تقارير الحفلات التي أقيمت في مقر رئيس الوزراء بداوننغ ستريت.ووجد تقرير صادر عن كبير موظفي الخدمة المدنية سو غراي أن حفلات أقيمت في مكاتب جونسون ومقر إقامته في وقت سريان قواعد إغلاق كوفيد-19، وفقا لرويترز.وقال جيب في إشارة إلى هذا التقرير إن إبلاغ جونسون مجلس العموم بعدم إقامة حفلات "غير دقيق".وأضاف في المقال "لاستعادة الثقة علينا تغيير رئيس الوزراء".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/أحضر-خمرك-معك-جونسون-وحزبه-في-مأزق-بعد-فضيحة-حفلات-الخمور-1056215105.html
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برلماني بريطاني محافظ يدعو جونسون للاستقالة تابعنا عبر
دعا نيك جيب عضو البرلمان المحافظ، ووزير المدارس السابق في بريطانيا، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة في مقال رأي نشرته صحيفة تليغراف يوم الجمعة.
وقال جيب إن ناخبيه، "غاضبون من الكيل بمكيالين"، الذي
كشفت عنه تقارير الحفلات
التي أقيمت في مقر رئيس الوزراء بداوننغ ستريت.
ووجد تقرير صادر عن كبير موظفي الخدمة المدنية سو غراي أن حفلات أقيمت في مكاتب جونسون ومقر إقامته في وقت سريان قواعد إغلاق كوفيد-19، وفقا لرويترز.
وقال جيب في إشارة إلى هذا التقرير إن إبلاغ جونسون مجلس العموم
بعدم إقامة حفلات "غير دقيق"
.
وأضاف في المقال "لاستعادة الثقة علينا تغيير رئيس الوزراء".