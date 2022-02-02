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https://arabic.sputniknews.com/20220202/صحيفة-رئيس-وزراء-بريطانيا-حضر-حفلا-خلال-إجراءات-العزل-في-يناير-2021-1057618399.html
صحيفة: رئيس وزراء بريطانيا حضر حفلا خلال إجراءات العزل في يناير 2021
صحيفة: رئيس وزراء بريطانيا حضر حفلا خلال إجراءات العزل في يناير 2021
أفادت صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حضر حفلا في 14 يناير/ كانون الثاني 2021 في وقت تطبيق إجراءات الإغلاق التي أعقبت... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T02:57+0000
2022-02-02T02:57+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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وقالت الصحيفة إن الفعالية أدرجت في تحقيق المسؤولة في الخدمة المدنية سو جراي حول الحفلات الذي نُشر يوم الاثنين، لكن التفاصيل خضعت للتنقيح.وقالت إنه يُعتقد أن جونسون ألقى كلمة شكر فيها مسؤولا خلال التجمع في داونينج ستريت، حيث مكث حوالي خمس دقائق.
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بريطانيا, بوريس جونسون

صحيفة: رئيس وزراء بريطانيا حضر حفلا خلال إجراءات العزل في يناير 2021

02:57 GMT 02.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / POOL
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أفادت صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حضر حفلا في 14 يناير/ كانون الثاني 2021 في وقت تطبيق إجراءات الإغلاق التي أعقبت احتفالات عيد الميلاد، وهو ما يضاف إلى قائمة الفعاليات الاجتماعية الحكومية التي يبدو أنها تنتهك القواعد المرتبطة بالجائحة.
وقالت الصحيفة إن الفعالية أدرجت في تحقيق المسؤولة في الخدمة المدنية سو جراي حول الحفلات الذي نُشر يوم الاثنين، لكن التفاصيل خضعت للتنقيح.
وقالت إنه يُعتقد أن جونسون ألقى كلمة شكر فيها مسؤولا خلال التجمع في داونينج ستريت، حيث مكث حوالي خمس دقائق.
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