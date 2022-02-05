هاميلتون يكسر صمته ويقول "لقد عدت"

وفقد هاميلتون بطل العالم سبع مرات اللقب لصالح منافسه الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، في اللفة الأخيرة من الموسم.ولم يتحدث السائق البريطاني علنا منذ المؤتمر الصحفي في ختام الموسم الماضي.ونشر السائق البالغ عمره 37 عاما صورة له في الأخدود العظيم (جراند كانيون) بالولايات المتحدة وكتب "ابتعدت لفترة. الآن لقد عدت".ولم يتحدث هاميلتون إلى وسائل الإعلام بعد حصوله على وسام فارس في قلعة وندسور في 15 ديسمبر/كانون الأول، ولم يذهب إلى حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في باريس في اليوم التالي، حيث يخاطر باحتمال توقيع عقوبة عليه إذ أن الحضور إلزامي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة السائقين.ويحقق الاتحاد الدولي في واقعة اللفة الأخيرة في أبو ظبي عندما قرر مايكل ماسي مدير السباقات السماح للسيارات التي تفصل بين هاميلتون وفرستابن بتجاوز السائق البريطاني، قبل انطلاق اللفة الأخيرة بعد خروج سيارة الأمان.وأعلن الاتحاد الدولي أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس رياضة المحركات العالمي في 18 مارس/آذار في البحرين، وهو اليوم الأول للتجارب الحرة في افتتاح الموسم الجديد.
ولم يتحدث السائق البريطاني علنا منذ المؤتمر الصحفي في ختام الموسم الماضي.
ونشر السائق البالغ عمره 37 عاما صورة له في الأخدود العظيم (جراند كانيون) بالولايات المتحدة وكتب "ابتعدت لفترة. الآن لقد عدت".
ولم يتحدث هاميلتون إلى وسائل الإعلام بعد حصوله على وسام فارس في قلعة وندسور في 15 ديسمبر/كانون الأول، ولم يذهب إلى حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في باريس في اليوم التالي، حيث يخاطر باحتمال توقيع عقوبة عليه إذ أن الحضور إلزامي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة السائقين.
ويحقق الاتحاد الدولي في واقعة اللفة الأخيرة في أبو ظبي عندما قرر مايكل ماسي مدير السباقات السماح للسيارات التي تفصل بين هاميلتون وفرستابن بتجاوز السائق البريطاني، قبل انطلاق اللفة الأخيرة بعد خروج سيارة الأمان.
وأعلن الاتحاد الدولي أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس رياضة المحركات العالمي في 18 مارس/آذار في البحرين، وهو اليوم الأول للتجارب الحرة في افتتاح الموسم الجديد.