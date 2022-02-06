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https://arabic.sputniknews.com/20220206/أحزاب-ومنظمات-تونسية-تتظاهر-للمطالبة-بالكشف-عن-حقيقة-اغتيال-شكري-بلعيد-1058099024.html
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
انطلقت صباح اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان في تونس العاصمة، نفذها عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية، إحياء للذكرى التاسعة لاغتيال السياسي... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:05+0000
2022-02-06T12:05+0000
أخبار تونس اليوم
مظاهرة
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ودعا إلى هذه المسيرة مجموعة من الأحزاب والمنظمات من بينها حركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد.كما دعا إليها أيضا كل من حزب العمال، وحركة تونس إلى الأمام، والتيار الشعبي، وحزب المسار، وحركة البعث، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والجبهة الشعبية الوحدويّة.وطالب المشاركون في المسيرة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة كل المتورطين فيها.وشهدت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة وغلقا لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومنعا للمتظاهرين من الدخول إليه، في وقت منعت فيه وزارة الداخلية التونسية كافة التظاهرات بسبب قيود مكافحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/أنصار-الرئيس-التونسي-يقررون-الاعتصام-أمام-المجلس-الأعلى-للقضاء-مطالبين-بحله-1058094942.html
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أخبار تونس اليوم, مظاهرة

أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد

12:05 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Marie.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Marie.Gadera
تابعنا عبر
انطلقت صباح اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان في تونس العاصمة، نفذها عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية، إحياء للذكرى التاسعة لاغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، وللمطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول اغتياله.
ودعا إلى هذه المسيرة مجموعة من الأحزاب والمنظمات من بينها حركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد.
كما دعا إليها أيضا كل من حزب العمال، وحركة تونس إلى الأمام، والتيار الشعبي، وحزب المسار، وحركة البعث، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والجبهة الشعبية الوحدويّة.
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
أنصار الرئيس التونسي يقررون الاعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء مطالبين بحله
10:58 GMT
وطالب المشاركون في المسيرة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة كل المتورطين فيها.
© Sputnik . Marie.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Marie.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Marie.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Marie.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Mariem.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Mariem.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Mariem.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Mariem.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Mariem.Gderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Mariem.Gdera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Mariem.Gderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Mariem.Gdera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
1/6
© Sputnik . Marie.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
2/6
© Sputnik . Marie.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
3/6
© Sputnik . Mariem.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
4/6
© Sputnik . Mariem.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
5/6
© Sputnik . Mariem.Gdera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
6/6
© Sputnik . Mariem.Gdera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
وشهدت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة وغلقا لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومنعا للمتظاهرين من الدخول إليه، في وقت منعت فيه وزارة الداخلية التونسية كافة التظاهرات بسبب قيود مكافحة كورونا.
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