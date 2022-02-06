أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Marie.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Marie.Gadera
انطلقت صباح اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان في تونس العاصمة، نفذها عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية، إحياء للذكرى التاسعة لاغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، وللمطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول اغتياله.
ودعا إلى هذه المسيرة مجموعة من الأحزاب والمنظمات من بينها حركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد.
كما دعا إليها أيضا كل من حزب العمال، وحركة تونس إلى الأمام، والتيار الشعبي، وحزب المسار، وحركة البعث، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والجبهة الشعبية الوحدويّة.
وطالب المشاركون في المسيرة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة كل المتورطين فيها.
© Sputnik . Marie.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
1/6
© Sputnik . Marie.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Marie.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
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© Sputnik . Marie.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Mariem.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
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© Sputnik . Mariem.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Mariem.Gaderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
4/6
© Sputnik . Mariem.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Mariem.Gderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
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© Sputnik . Mariem.Gdera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
© Sputnik . Mariem.Gderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
6/6
© Sputnik . Mariem.Gdera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
1/6
© Sputnik . Marie.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
2/6
© Sputnik . Marie.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
3/6
© Sputnik . Mariem.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
4/6
© Sputnik . Mariem.Gadera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
5/6
© Sputnik . Mariem.Gdera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
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© Sputnik . Mariem.Gdera
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
وشهدت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة وغلقا لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومنعا للمتظاهرين من الدخول إليه، في وقت منعت فيه وزارة الداخلية التونسية كافة التظاهرات بسبب قيود مكافحة كورونا.