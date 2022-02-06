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https://arabic.sputniknews.com/20220206/أنصار-الرئيس-التونسي-يقررون-الاعتصام-أمام-المجلس-الأعلى-للقضاء-مطالبين-بحله-1058094942.html
أنصار الرئيس التونسي يقررون الاعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء مطالبين بحله
أنصار الرئيس التونسي يقررون الاعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء مطالبين بحله
قرر أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الاعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء التونسي مطالبين بحله. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:58+0000
2022-02-06T10:58+0000
أخبار تونس اليوم
الرئيس
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وحسب ما نشرته جبهة الإنقاذ الوطني التونسية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، فقد اعتبر أعضاؤها أن تونس قد استقلت اليوم بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء.وكشف صالح معيط عضو "جبهة 25 جويلية" لإذاعة موزاييك، أنهم قرروا الدخول في اعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء.وأوضح ان االاعتصام يأتي دعما لقرار الرئيس بحل المجلس فعليا اليوم، والشروع في المحاسبة ابتداء من يوم غد الإثنين.وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد قرر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء. معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.وقال إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وقال أنها استهدفت إنقاذ البلاد. ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-تونس-يقول-إنه-قرر-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء-1058082394.html
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أخبار تونس اليوم, الرئيس

أنصار الرئيس التونسي يقررون الاعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء مطالبين بحله

10:58 GMT 06.02.2022
© Sputnik . M.Gaderaمسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . M.Gadera
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قرر أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الاعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء التونسي مطالبين بحله.
وحسب ما نشرته جبهة الإنقاذ الوطني التونسية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، فقد اعتبر أعضاؤها أن تونس قد استقلت اليوم بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكشف صالح معيط عضو "جبهة 25 جويلية" لإذاعة موزاييك، أنهم قرروا الدخول في اعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد عضو الجبهة المناصرة للرئيس التونسي أنهم قرروا الدخول في هذا الاعتصام بداية من منتصف نهار اليوم الأحد.

وأوضح ان االاعتصام يأتي دعما لقرار الرئيس بحل المجلس فعليا اليوم، والشروع في المحاسبة ابتداء من يوم غد الإثنين.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد قرر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء. معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
رئيس تونس يقول إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء
01:23 GMT
وقال إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وقال أنها استهدفت إنقاذ البلاد. ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.
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