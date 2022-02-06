تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
شملت صفقة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية للأردن مقاتلات "إف - 16" ومحركات خاصة بها وأنظمة تسليح وأجهزة اتصالات ورادارات، بينما تقدر قيمتها المبدئية بنحو 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني).
نشرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية تقريرا عن تفاصيل الصفقة المحتملة، التي تم إخطار الكونغرس بها من قبل وكالة التعاون الأمني والدفاعي المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.
Biden administration approves $4.2B F-16 sale to Jordanhttps://t.co/rVPXTS79Aa pic.twitter.com/nCm3sMI3Es— Defense News (@defense_news) February 4, 2022
وتقول المجلة إن الأردن يريد شراء 12 مقاتلة "إف - 16 سي" و4 مقاتلات "إف - 16 دي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70".
This proposed sale is being financed entirely through @StateDeptPM's Foreign Military Financing grant assistance -- a smart @USForeignAssist investment in strengthening a vital U.S. partner on a wide range of regional security issues. 🇺🇸🇯🇴— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) February 4, 2022
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كما تشمل الصفقة 21 محركا "إف - 100" لمقاتلات "إف - 16"، ستكون 5 منها محركات احتياطية للطائرات.
وتضم الصفقة أنظمة متنوعة لتسليح مقاتلات "إف - 16" منها نظام التصويب المتطور "إيه إن/ إيه إيه كيو - 33"، و72 نظام "إل إيه يو - 129" لإطلاق الصواريخ، و21 مدفع فولكان "إم - 61 إيه 1".
وتشمل الصفقة أجهزة توجيه "جدام" للقنابل غير الموجهة "جي بي يو - 31" وأجهزة توجيه لقنابل موجهة بالليزر طراز "جي بي يو - 54"، إضافة إلى أجزاء أخرى متعلقة بتسليح المقاتلات الحربية.
يتم تطوير القنابل غير الموجهة بأجهزة توجيه تجعلها قنابل موجهة يمكن استخدامها في جميع الظروف الجوية.
كما يرغب الأردن في شراء 31 جهاز إدارة معلومات "لينك - 16" للطائرات والمحطات الأرضية، إضافة إلى رادارات وأنظمة ملاحة جوية.
18 نوفمبر 2021, 10:00 GMT
وبحسب المجلة، فإن الصفقة تتضمن انتقال ممثلي العديد من الشركات المنتجة لمكوناتها إلى الأردن لتوفير الدعم اللوجستي الخاص باستخدام تلك التقنيات على مدى نحو 3 سنوات.
من يمول الصفقة؟
بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن صفقة طائرات "إف 16" للأردن ستكون ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية ضمن منحة التمويل العسكري الأجنبي.
وبحسب قسم الشؤون السياسية والعسكرية فإن هذه الصفقة المحتملة تأتي في إطار تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.
© Sputnikتفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ 40 مليار جنيه - إنفوجراف
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ 40 مليار جنيه - إنفوجراف
© Sputnik