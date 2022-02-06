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https://arabic.sputniknews.com/20220206/تفاصيل-صفقة-أسلحة-أمريكية-ضخمة-للأردن-1058093151.html
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
شملت صفقة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية للأردن مقاتلات "إف - 16" ومحركات خاصة بها وأنظمة تسليح وأجهزة اتصالات ورادارات، بينما تقدر قيمتها... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:40+0000
2022-02-06T10:40+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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نشرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية تقريرا عن تفاصيل الصفقة المحتملة، التي تم إخطار الكونغرس بها من قبل وكالة التعاون الأمني والدفاعي المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.وتقول المجلة إن الأردن يريد شراء 12 مقاتلة "إف - 16 سي" و4 مقاتلات "إف - 16 دي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70".كما تشمل الصفقة 21 محركا "إف - 100" لمقاتلات "إف - 16"، ستكون 5 منها محركات احتياطية للطائرات.وتضم الصفقة أنظمة متنوعة لتسليح مقاتلات "إف - 16" منها نظام التصويب المتطور "إيه إن/ إيه إيه كيو - 33"، و72 نظام "إل إيه يو - 129" لإطلاق الصواريخ، و21 مدفع فولكان "إم - 61 إيه 1".وتشمل الصفقة أجهزة توجيه "جدام" للقنابل غير الموجهة "جي بي يو - 31" وأجهزة توجيه لقنابل موجهة بالليزر طراز "جي بي يو - 54"، إضافة إلى أجزاء أخرى متعلقة بتسليح المقاتلات الحربية.كما يرغب الأردن في شراء 31 جهاز إدارة معلومات "لينك - 16" للطائرات والمحطات الأرضية، إضافة إلى رادارات وأنظمة ملاحة جوية.وبحسب المجلة، فإن الصفقة تتضمن انتقال ممثلي العديد من الشركات المنتجة لمكوناتها إلى الأردن لتوفير الدعم اللوجستي الخاص باستخدام تلك التقنيات على مدى نحو 3 سنوات.من يمول الصفقة؟بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن صفقة طائرات "إف 16" للأردن ستكون ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية ضمن منحة التمويل العسكري الأجنبي.وبحسب قسم الشؤون السياسية والعسكرية فإن هذه الصفقة المحتملة تأتي في إطار تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن

10:40 GMT 06.02.2022
© REUTERS / Patrick Linمقاتلات "إف - 16" أمريكية الصنع
مقاتلات إف - 16 أمريكية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Patrick Lin
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شملت صفقة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية للأردن مقاتلات "إف - 16" ومحركات خاصة بها وأنظمة تسليح وأجهزة اتصالات ورادارات، بينما تقدر قيمتها المبدئية بنحو 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني).
نشرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية تقريرا عن تفاصيل الصفقة المحتملة، التي تم إخطار الكونغرس بها من قبل وكالة التعاون الأمني والدفاعي المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.
وتقول المجلة إن الأردن يريد شراء 12 مقاتلة "إف - 16 سي" و4 مقاتلات "إف - 16 دي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70".
كما تشمل الصفقة 21 محركا "إف - 100" لمقاتلات "إف - 16"، ستكون 5 منها محركات احتياطية للطائرات.
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وتضم الصفقة أنظمة متنوعة لتسليح مقاتلات "إف - 16" منها نظام التصويب المتطور "إيه إن/ إيه إيه كيو - 33"، و72 نظام "إل إيه يو - 129" لإطلاق الصواريخ، و21 مدفع فولكان "إم - 61 إيه 1".
وتشمل الصفقة أجهزة توجيه "جدام" للقنابل غير الموجهة "جي بي يو - 31" وأجهزة توجيه لقنابل موجهة بالليزر طراز "جي بي يو - 54"، إضافة إلى أجزاء أخرى متعلقة بتسليح المقاتلات الحربية.
يتم تطوير القنابل غير الموجهة بأجهزة توجيه تجعلها قنابل موجهة يمكن استخدامها في جميع الظروف الجوية.
كما يرغب الأردن في شراء 31 جهاز إدارة معلومات "لينك - 16" للطائرات والمحطات الأرضية، إضافة إلى رادارات وأنظمة ملاحة جوية.
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وبحسب المجلة، فإن الصفقة تتضمن انتقال ممثلي العديد من الشركات المنتجة لمكوناتها إلى الأردن لتوفير الدعم اللوجستي الخاص باستخدام تلك التقنيات على مدى نحو 3 سنوات.

من يمول الصفقة؟

بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن صفقة طائرات "إف 16" للأردن ستكون ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية ضمن منحة التمويل العسكري الأجنبي.
وبحسب قسم الشؤون السياسية والعسكرية فإن هذه الصفقة المحتملة تأتي في إطار تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.
© Sputnikتفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ 40 مليار جنيه - إنفوجراف
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