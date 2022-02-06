تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/خبير-الأزمة-الليبية-أزمة-دولية-ودور-الاتحاد-الأفريقي-يواجه-صعوبات----1058104619.html
خبير: الأزمة الليبية أزمة دولية ودور الاتحاد الأفريقي يواجه صعوبات
خبير: الأزمة الليبية أزمة دولية ودور الاتحاد الأفريقي يواجه صعوبات
قال إدريس عبد السلام أحميد، الباحث السياسي الليبي، إن وجود ليبيا تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جعلت الملف الليبي لدى المنظمة الدولية والدول... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T14:08+0000
2022-02-06T14:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101361/32/1013613241_0:18:4268:2419_1920x0_80_0_0_3778d412d9c01563fb09322b2ac105da.jpg
وأوضح أحميد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الأزمات الكثيرة على طاولة الاتحاد الأفريقي تجعل دوره داعم معنوي فقط".وأشار إلى أنه "لا خلاف بين الدول الأفريقية على ضرورة حل الأزمة الليبية، لأن ليبيا كان لها دور مهم في تأسيس الاتحاد الأفريقي، ولكن الأزمة باتت دولية ما يعثر دور الاتحاد".وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قال إن الليبيين ينتظرون من الاتحاد الأفريقي، دعم آلية وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.ودعا المنفي، خلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، الأطراف الليبية لتسهيل التوصل إلى توافق يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، ويجنب البلاد الدخول في أزمة جديدة.كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى دعم عقد مؤتمر المصالحة في ليبيا والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة، مشيرا إلى إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية قبل أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/ليبياالمجلس-الأعلى-للدولة-يؤكد-أهمية-اعتماد-خارطة-طريق-للانتخابات-ويرفض-العسكرة-وحكم-العائلات--1058103270.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101361/32/1013613241_230:0:4054:2868_1920x0_80_0_0_c60186d54c7d07cc1b091c67b37be58a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

خبير: الأزمة الليبية أزمة دولية ودور الاتحاد الأفريقي يواجه صعوبات

14:08 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / Abdullah Doma
تابعنا عبر
قال إدريس عبد السلام أحميد، الباحث السياسي الليبي، إن وجود ليبيا تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جعلت الملف الليبي لدى المنظمة الدولية والدول الكبرى، ما صعب مهمة الاتحاد الأفريقي الذي يعاني أصلا من بعض الأزمات.
وأوضح أحميد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الأزمات الكثيرة على طاولة الاتحاد الأفريقي تجعل دوره داعم معنوي فقط".
وأشار إلى أنه "لا خلاف بين الدول الأفريقية على ضرورة حل الأزمة الليبية، لأن ليبيا كان لها دور مهم في تأسيس الاتحاد الأفريقي، ولكن الأزمة باتت دولية ما يعثر دور الاتحاد".
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
ليبيا...المجلس الأعلى للدولة يؤكد أهمية اعتماد خارطة طريق للانتخابات ويرفض العسكرة وحكم العائلات
13:49 GMT
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قال إن الليبيين ينتظرون من الاتحاد الأفريقي، دعم آلية وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ودعا المنفي، خلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، الأطراف الليبية لتسهيل التوصل إلى توافق يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، ويجنب البلاد الدخول في أزمة جديدة.
كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى دعم عقد مؤتمر المصالحة في ليبيا والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة، مشيرا إلى إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية قبل أشهر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية