خبير: الأزمة الليبية أزمة دولية ودور الاتحاد الأفريقي يواجه صعوبات

وأوضح أحميد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الأزمات الكثيرة على طاولة الاتحاد الأفريقي تجعل دوره داعم معنوي فقط".وأشار إلى أنه "لا خلاف بين الدول الأفريقية على ضرورة حل الأزمة الليبية، لأن ليبيا كان لها دور مهم في تأسيس الاتحاد الأفريقي، ولكن الأزمة باتت دولية ما يعثر دور الاتحاد".وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قال إن الليبيين ينتظرون من الاتحاد الأفريقي، دعم آلية وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.ودعا المنفي، خلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، الأطراف الليبية لتسهيل التوصل إلى توافق يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، ويجنب البلاد الدخول في أزمة جديدة.كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى دعم عقد مؤتمر المصالحة في ليبيا والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة، مشيرا إلى إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية قبل أشهر.
قال إدريس عبد السلام أحميد، الباحث السياسي الليبي، إن وجود ليبيا تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جعلت الملف الليبي لدى المنظمة الدولية والدول الكبرى، ما صعب مهمة الاتحاد الأفريقي الذي يعاني أصلا من بعض الأزمات.
وأوضح أحميد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الأزمات الكثيرة على طاولة الاتحاد الأفريقي تجعل دوره داعم معنوي فقط".
وأشار إلى أنه "لا خلاف بين الدول الأفريقية على ضرورة حل الأزمة الليبية، لأن ليبيا كان لها دور مهم في تأسيس الاتحاد الأفريقي، ولكن الأزمة باتت دولية ما يعثر دور الاتحاد".
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قال إن الليبيين ينتظرون من الاتحاد الأفريقي، دعم آلية وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ودعا المنفي، خلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، الأطراف الليبية لتسهيل التوصل إلى توافق يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، ويجنب البلاد الدخول في أزمة جديدة.
كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى دعم عقد مؤتمر المصالحة في ليبيا والاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة، مشيرا إلى إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية قبل أشهر.