https://arabic.sputniknews.com/20220206/ستواجهون-عقوبة-الإبعاد-دولة-خليجية-تحذر-الجالية-المصرية-بسبب-نهائي-أفريقيا-1058092690.html

ستواجهون عقوبة الإبعاد... دولة خليجية تحذر الجالية المصرية بسبب نهائي أفريقيا

ستواجهون عقوبة الإبعاد... دولة خليجية تحذر الجالية المصرية بسبب نهائي أفريقيا

حذرت دولة خليجية المصريين الموجودين على أراضيها من مخالفة القوانين والخروج عن الآداب العامة عقب المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

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أخبار الكويت اليوم

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ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر أمنية، قولها إن وزارة الداخلية في الكويت لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا مساء اليوم، محذرة من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين على الآداب العامة.وأضافت المصادر أن قوات الأمن ستنتشر في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية. وكانت المناطق التي توجد فيها الجالية المصرية في الكويت، قد شهدت تجمعات واحتفالات يوم الخميس الماضي عقب فوز منتخب مصر على المنتخب الكاميروني قبل النهائي البطولة. وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.من المقرر أن تلتقى مصر مع السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

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