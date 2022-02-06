ستواجهون عقوبة الإبعاد... دولة خليجية تحذر الجالية المصرية بسبب نهائي أفريقيا

ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر أمنية، قولها إن وزارة الداخلية في الكويت لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا مساء اليوم، محذرة من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين على الآداب العامة.وأضافت المصادر أن قوات الأمن ستنتشر في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية. وكانت المناطق التي توجد فيها الجالية المصرية في الكويت، قد شهدت تجمعات واحتفالات يوم الخميس الماضي عقب فوز منتخب مصر على المنتخب الكاميروني قبل النهائي البطولة. وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.من المقرر أن تلتقى مصر مع السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
حذرت دولة خليجية المصريين الموجودين على أراضيها من مخالفة القوانين والخروج عن الآداب العامة عقب المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال.
ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر أمنية، قولها إن وزارة الداخلية في الكويت لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا مساء اليوم، محذرة من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين على الآداب العامة.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن ستنتشر في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية.
وأشارت إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون عن طريق المشاركة في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقاً مرورياً.
وكانت المناطق التي توجد فيها الجالية المصرية في الكويت، قد شهدت تجمعات واحتفالات يوم الخميس الماضي عقب فوز منتخب مصر على المنتخب الكاميروني قبل النهائي البطولة. وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
من المقرر أن تلتقى مصر مع السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.