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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/ستواجهون-عقوبة-الإبعاد-دولة-خليجية-تحذر-الجالية-المصرية-بسبب-نهائي-أفريقيا-1058092690.html
ستواجهون عقوبة الإبعاد... دولة خليجية تحذر الجالية المصرية بسبب نهائي أفريقيا
ستواجهون عقوبة الإبعاد... دولة خليجية تحذر الجالية المصرية بسبب نهائي أفريقيا
حذرت دولة خليجية المصريين الموجودين على أراضيها من مخالفة القوانين والخروج عن الآداب العامة عقب المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:17+0000
2022-02-06T10:21+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
مصر
أخبار الكويت اليوم
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ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر أمنية، قولها إن وزارة الداخلية في الكويت لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا مساء اليوم، محذرة من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين على الآداب العامة.وأضافت المصادر أن قوات الأمن ستنتشر في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية. وكانت المناطق التي توجد فيها الجالية المصرية في الكويت، قد شهدت تجمعات واحتفالات يوم الخميس الماضي عقب فوز منتخب مصر على المنتخب الكاميروني قبل النهائي البطولة. وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.من المقرر أن تلتقى مصر مع السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/محمد-صلاح-يكشف-عن-كواليس-حواره-مع-مكة-عن-نهائي-أفريقيا-أمام-السنغال-فيديو-1058091452.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني, مصر, أخبار الكويت اليوم

ستواجهون عقوبة الإبعاد... دولة خليجية تحذر الجالية المصرية بسبب نهائي أفريقيا

10:17 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 06.02.2022)
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
 صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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حذرت دولة خليجية المصريين الموجودين على أراضيها من مخالفة القوانين والخروج عن الآداب العامة عقب المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال.
ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر أمنية، قولها إن وزارة الداخلية في الكويت لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا مساء اليوم، محذرة من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين على الآداب العامة.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن ستنتشر في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية.
وأشارت إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون عن طريق المشاركة في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقاً مرورياً.
وكانت المناطق التي توجد فيها الجالية المصرية في الكويت، قد شهدت تجمعات واحتفالات يوم الخميس الماضي عقب فوز منتخب مصر على المنتخب الكاميروني قبل النهائي البطولة. وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
من المقرر أن تلتقى مصر مع السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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