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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/محمد-صلاح-يكشف-عن-كواليس-حواره-مع-مكة-عن-نهائي-أفريقيا-أمام-السنغال-فيديو-1058091452.html
محمد صلاح يكشف عن كواليس حواره مع مكة عن نهائي أفريقيا أمام السنغال... فيديو
محمد صلاح يكشف عن كواليس حواره مع مكة عن نهائي أفريقيا أمام السنغال... فيديو
كشف محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، عن كواليس حوار دار بينه وبين ابنته مكة حول المواجهة الحاسمة أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا 2021. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:51+0000
2022-02-06T09:51+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
رياضة
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جاء ذلك خلال حديث محمد صلاح عن مواجهة السنغال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، الذي عقد مساء أمس السبت.وردا على سؤال حول هل تدرك مكة أن والدها في مهمة قومية رغم صغر سنها، أجاب صلاح بأن "مكة تريده أن يعود إلى البيت سريعا".وتابع "أنا قريب منها للغاية، لكنها تعلم أنني مع المنتخب".وأشار إلى أن مكة كانت ترغب في الحضور إلى الكاميرون، ولكن صعوبة الظروف حالت دون ذلك، لافتا إلى أنهما على اتصال دائم.وعن استعدادات منتخب مصر للمباراة، قال صلاح إن "مفتاح الفوز هو اللعب مثل المباريات الماضية، لأننا كنا رجال ونلعب من أجل الفوز بالبطولة، وفزنا على 3 منتخبات مرشحة للفوز بالبطولة، لكن الجميع كان يمتلك الروح من أجل الفوز".وتابع "مباراة السنغال ستكون حياة أو موت وسنلعب المباراة بعقلية البطل وإن شاء الله سنفوز، وأن الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون الحدث الأهم في مسيرته".من المقرر أن تلتقى مصر مع السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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منتخب مصر الوطني, رياضة

محمد صلاح يكشف عن كواليس حواره مع مكة عن نهائي أفريقيا أمام السنغال... فيديو

09:51 GMT 06.02.2022
© PHIL NOBLEمكة ابنة محمد صلاح
مكة ابنة محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© PHIL NOBLE
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كشف محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، عن كواليس حوار دار بينه وبين ابنته مكة حول المواجهة الحاسمة أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا 2021.
جاء ذلك خلال حديث محمد صلاح عن مواجهة السنغال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، الذي عقد مساء أمس السبت.
وردا على سؤال حول هل تدرك مكة أن والدها في مهمة قومية رغم صغر سنها، أجاب صلاح بأن "مكة تريده أن يعود إلى البيت سريعا".
وتابع "أنا قريب منها للغاية، لكنها تعلم أنني مع المنتخب".
وأشار إلى أن مكة كانت ترغب في الحضور إلى الكاميرون، ولكن صعوبة الظروف حالت دون ذلك، لافتا إلى أنهما على اتصال دائم.

وواصل "بعد مباراة الكاميرون مكة باركت لي على الفوز ودعت لنا لكي نفوز بالبطولة"، مضيفا "طالما مكة دعت يبقى خلاص".

وعن استعدادات منتخب مصر للمباراة، قال صلاح إن "مفتاح الفوز هو اللعب مثل المباريات الماضية، لأننا كنا رجال ونلعب من أجل الفوز بالبطولة، وفزنا على 3 منتخبات مرشحة للفوز بالبطولة، لكن الجميع كان يمتلك الروح من أجل الفوز".
وتابع "مباراة السنغال ستكون حياة أو موت وسنلعب المباراة بعقلية البطل وإن شاء الله سنفوز، وأن الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون الحدث الأهم في مسيرته".
من المقرر أن تلتقى مصر مع السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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