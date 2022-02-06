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https://arabic.sputniknews.com/20220206/سويسرا-يجب-التعامل-مع-المخاوف-الروسية-عبر-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1058106861.html
سويسرا: يجب التعامل مع المخاوف الروسية عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
سويسرا: يجب التعامل مع المخاوف الروسية عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
ناشد الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التعامل مع المخاوف الروسية بشأن الأمن القومي والتوترات حول أوكرانيا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:09+0000
2022-02-06T15:09+0000
2022-02-06T15:09+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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زوريخ- سبوتنيك. وقال لصحيفة "زونتاغ تسايتونغ": "أعتقد أن الصراع لا يمكن حله إلا عندما يجتمع جميع الأطراف حول طاولة واحدة، وأعتقد أننا سنكون قادرين على لعب دور في هذا مع شركائنا الأوروبيين".وأكد كاسيس، الذي يتولى منصب وزير الخارجية السويسري، أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع تعدد مخاوف الأمن القومي لروسيا.وأضاف: "مثل هذه الرسائل تنتمي إلى صندوق الأدوات الدبلوماسية. أرسل لافروف نفس الرسالة إلى دول مختلفة. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منصة مناسبة لمناقشة المخاوف الروسية".منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكبر هيئة أمنية في العالم وتتألف من 57 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.وقال لافروف، الشهر الماضي، إن ميثاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يحظر صراحة تعزيز الأمن لبعض الدول المشاركة على حساب دول أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/فصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-ما-تأثير-هذه-الخطوة-ولماذا-لا-يجرؤ-الغرب-عليها-1057648609.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
سويسرا: يجب التعامل مع المخاوف الروسية عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تابعنا عبر
ناشد الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التعامل مع المخاوف الروسية بشأن الأمن القومي والتوترات حول أوكرانيا.
زوريخ-
سبوتنيك
. وقال لصحيفة "زونتاغ تسايتونغ": "أعتقد أن الصراع لا يمكن حله إلا عندما يجتمع جميع الأطراف حول طاولة واحدة، وأعتقد أننا سنكون قادرين على لعب دور في هذا مع شركائنا الأوروبيين".
وأكد كاسيس، الذي يتولى منصب وزير الخارجية السويسري، أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع تعدد
مخاوف الأمن القومي لروسيا
.
وأضاف: "مثل هذه الرسائل تنتمي إلى صندوق الأدوات الدبلوماسية. أرسل لافروف نفس الرسالة إلى دول مختلفة. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منصة مناسبة لمناقشة المخاوف الروسية".
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكبر هيئة أمنية في العالم وتتألف من 57 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
وقال لافروف، الشهر الماضي، إن ميثاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يحظر صراحة
تعزيز الأمن
لبعض الدول المشاركة على حساب دول أخرى.