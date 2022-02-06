تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/سويسرا-يجب-التعامل-مع-المخاوف-الروسية-عبر-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1058106861.html
سويسرا: يجب التعامل مع المخاوف الروسية عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
سويسرا: يجب التعامل مع المخاوف الروسية عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
ناشد الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التعامل مع المخاوف الروسية بشأن الأمن القومي والتوترات حول أوكرانيا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:09+0000
2022-02-06T15:09+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053307829_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_6b50c394c61d82facb5cb25803123a87.jpg
زوريخ- سبوتنيك. وقال لصحيفة "زونتاغ تسايتونغ": "أعتقد أن الصراع لا يمكن حله إلا عندما يجتمع جميع الأطراف حول طاولة واحدة، وأعتقد أننا سنكون قادرين على لعب دور في هذا مع شركائنا الأوروبيين".وأكد كاسيس، الذي يتولى منصب وزير الخارجية السويسري، أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع تعدد مخاوف الأمن القومي لروسيا.وأضاف: "مثل هذه الرسائل تنتمي إلى صندوق الأدوات الدبلوماسية. أرسل لافروف نفس الرسالة إلى دول مختلفة. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منصة مناسبة لمناقشة المخاوف الروسية".منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكبر هيئة أمنية في العالم وتتألف من 57 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.وقال لافروف، الشهر الماضي، إن ميثاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يحظر صراحة تعزيز الأمن لبعض الدول المشاركة على حساب دول أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/فصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-ما-تأثير-هذه-الخطوة-ولماذا-لا-يجرؤ-الغرب-عليها-1057648609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053307829_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b823a6b54f4918449268afd10a8e0ec5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

سويسرا: يجب التعامل مع المخاوف الروسية عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

15:09 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصوروزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Максим Блинов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ناشد الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التعامل مع المخاوف الروسية بشأن الأمن القومي والتوترات حول أوكرانيا.
زوريخ- سبوتنيك. وقال لصحيفة "زونتاغ تسايتونغ": "أعتقد أن الصراع لا يمكن حله إلا عندما يجتمع جميع الأطراف حول طاولة واحدة، وأعتقد أننا سنكون قادرين على لعب دور في هذا مع شركائنا الأوروبيين".
وأكد كاسيس، الذي يتولى منصب وزير الخارجية السويسري، أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع تعدد مخاوف الأمن القومي لروسيا.
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
فصل روسيا عن شبكة "سويفت"... ما تأثير هذه الخطوة ولماذا لا يجرؤ الغرب عليها؟
2 فبراير, 11:35 GMT
وأضاف: "مثل هذه الرسائل تنتمي إلى صندوق الأدوات الدبلوماسية. أرسل لافروف نفس الرسالة إلى دول مختلفة. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منصة مناسبة لمناقشة المخاوف الروسية".
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكبر هيئة أمنية في العالم وتتألف من 57 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
وقال لافروف، الشهر الماضي، إن ميثاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يحظر صراحة تعزيز الأمن لبعض الدول المشاركة على حساب دول أخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية