تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/غانتس-يتخذ-قرارا-ضد-شركات-تزود-حزب-الله-بمواد-لصناعة-الصواريخ-1058107367.html
غانتس يتخذ قرارا ضد شركات تزود "حزب الله" بمواد لصناعة الصواريخ
غانتس يتخذ قرارا ضد شركات تزود "حزب الله" بمواد لصناعة الصواريخ
وقّع بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، على أمر توقيف لشركات لبنانية تزود "حزب الله" اللبناني بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:21+0000
2022-02-06T15:21+0000
بيني غانتس
إسرائيل
أخبار حزب الله
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_44f68bda22521f2254cfa28ee465ba32.jpg
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن بيني غانتس وقّع على أمر توقيف لثلاث شركات لبنانية تتعامل مع حزب الله وتزوده بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة، وهي المرة الثانية التي تصدر فيها وزارة الجيش أمرا بهذا الشأن، في الأشهر الأخيرة.وأوضحت الإذاعة العبرية أن الهدف من عملية تقويض هذه الشركات اللبنانية الثلاث عرقلة مشروع حزب الله الصاروخي.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بيني غانتس أن الحزب يعرض لبنان والمواطنين اللبنانيين للخطر، وبأن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين اللبنانية، وستعمل بحزم في مواجهة المشروع الإيراني الذي يعمل من داخل لبنان.
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_2cd81207bf645e0f3156232a3e61baa8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بيني غانتس, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي

غانتس يتخذ قرارا ضد شركات تزود "حزب الله" بمواد لصناعة الصواريخ

15:21 GMT 06.02.2022
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Ali Hashisho
تابعنا عبر
وقّع بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، على أمر توقيف لشركات لبنانية تزود "حزب الله" اللبناني بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن بيني غانتس وقّع على أمر توقيف لثلاث شركات لبنانية تتعامل مع حزب الله وتزوده بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة، وهي المرة الثانية التي تصدر فيها وزارة الجيش أمرا بهذا الشأن، في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن الهدف من عملية تقويض هذه الشركات اللبنانية الثلاث عرقلة مشروع حزب الله الصاروخي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بيني غانتس أن الحزب يعرض لبنان والمواطنين اللبنانيين للخطر، وبأن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين اللبنانية، وستعمل بحزم في مواجهة المشروع الإيراني الذي يعمل من داخل لبنان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية