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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/كاف-يغرد-عن-المنتخب-المصري-قبل-مواجهة-السنغال-في-نهائي-أمم-أفريقيا-1058100606.html
"كاف" يغرد عن المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا
"كاف" يغرد عن المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا
غرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأحد، عن المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا، المقررة مساء اليوم. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T12:38+0000
2022-02-06T12:38+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مصر
منتخب مصر الوطني
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وسلط "كاف" الضوء على تدريبات المنتخب المصري الأخيرة قبل اللقاء المرتقب مع نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، حيث نشر صورا لتدريبات المنتخب، معلقا عليها بـ "أعلى درجات التركيز، التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021".ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "باول بيا ستاديوم"، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وهو الملعب نفسه الذي شهد تفوق مصر على فريق الأسود غير المروضة.وتأهل المنتخب المصري لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، عقب فوزه على نظيره الكاميروني 3 /1 بضربات الترجيح، في مباراة قبل النهائي، في وقت نجح المنتخب السنغالي في التأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.
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مصر, منتخب مصر الوطني

"كاف" يغرد عن المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا

12:38 GMT 06.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIلاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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غرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأحد، عن المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا، المقررة مساء اليوم.
وسلط "كاف" الضوء على تدريبات المنتخب المصري الأخيرة قبل اللقاء المرتقب مع نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، حيث نشر صورا لتدريبات المنتخب، معلقا عليها بـ "أعلى درجات التركيز، التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021".
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "باول بيا ستاديوم"، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وهو الملعب نفسه الذي شهد تفوق مصر على فريق الأسود غير المروضة.
وتأهل المنتخب المصري لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، عقب فوزه على نظيره الكاميروني 3 /1 بضربات الترجيح، في مباراة قبل النهائي، في وقت نجح المنتخب السنغالي في التأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.
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