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https://arabic.sputniknews.com/20220206/مؤسس-متحف-نابو-اللبناني-يكذب-وكالة-الأنباء-العراقية-الآثار-التي-نسلمها-إليكم-ليست-مهربة-1058085487.html
مؤسس متحف "نابو" اللبناني يكذب وكالة الأنباء العراقية: الآثار التي نسلمها إليكم ليست مهربة
مؤسس متحف "نابو" اللبناني يكذب وكالة الأنباء العراقية: الآثار التي نسلمها إليكم ليست مهربة
أكد مؤسس متحف "نابو" اللبناني، جواد عدرا، أن القطع الأثرية التي تم الاتفاق على تسليمها إلى العراق ليست مهربة. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T07:02+0000
2022-02-06T07:09+0000
العراق
لبنان
سرقة آثار
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني شدد عدرا على أن ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن لسان وزير الثقافة من كون تلك القطع مهربة ليس صحيحا.وقال: "ما جرى نقله عن لسان وزير الثقافة في وكالة الأنباء العراقية لجهة إعادة قطع أثرية مهربة إلى العراق غير صحيح".ولفت إلى أن "اتفاقا جرى بين المتحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع إلى العراق، وذلك برعاية وزارة الثقافة وفق أسس محددة".وكانت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قد نقلت عن وزير الثقافة محمد مرتضى تأكيده أن العراق سيتسلم 337 قطعة أثريّة عراقيّة "مهرّبة".وأوضح، أنّ "المديرية العامة ا​للبنا​نية للآثار سبق أن كشفت في تقرير لها في عام 2018، عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقيّة، ونتيجةً لذلك قامت ​وزارة الثقافة​ اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيّين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".
https://arabic.sputniknews.com/20220205/لبنان-يسلم-العراق-قطعا-أثرية-مهربة-1058063575.html
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العراق, لبنان, سرقة آثار

مؤسس متحف "نابو" اللبناني يكذب وكالة الأنباء العراقية: الآثار التي نسلمها إليكم ليست مهربة

07:02 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 07:09 GMT 06.02.2022)
© RIA Novosti . Intarsia restoration company / الذهاب إلى بنك الصوركنوز قصر سانت بطرسبرغ
كنوز قصر سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© RIA Novosti . Intarsia restoration company
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أكد مؤسس متحف "نابو" اللبناني، جواد عدرا، أن القطع الأثرية التي تم الاتفاق على تسليمها إلى العراق ليست مهربة.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني شدد عدرا على أن ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن لسان وزير الثقافة من كون تلك القطع مهربة ليس صحيحا.
افتتاح معارض في متحف الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
لبنان يسلم العراق قطعا أثرية مهربة
أمس, 14:26 GMT
وقال: "ما جرى نقله عن لسان وزير الثقافة في وكالة الأنباء العراقية لجهة إعادة قطع أثرية مهربة إلى العراق غير صحيح".

وعن الهدف وراء الحديث عن كون تلك القطع مهربة، قال عدرا: "الخبر الوارد في الوكالة العراقية والإشارة إلى أن هذا القطع مهربة قد يكون هدفه تخريب العلاقة مع العراق والتشويش على حفل التسليم غدًا".

ولفت إلى أن "اتفاقا جرى بين المتحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع إلى العراق، وذلك برعاية وزارة الثقافة وفق أسس محددة".

وأكد أن "عملية التسليم ستتم في المتحف الوطني اللبناني غدا برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني وبمشاركة السفير العراقي في لبنان ووفد عراقي".

وكانت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قد نقلت عن وزير الثقافة محمد مرتضى تأكيده أن العراق سيتسلم 337 قطعة أثريّة عراقيّة "مهرّبة".
وأوضح، أنّ "المديرية العامة ا​للبنا​نية للآثار سبق أن كشفت في تقرير لها في عام 2018، عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقيّة، ونتيجةً لذلك قامت ​وزارة الثقافة​ اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيّين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".
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