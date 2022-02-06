مؤسس متحف "نابو" اللبناني يكذب وكالة الأنباء العراقية: الآثار التي نسلمها إليكم ليست مهربة

وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني شدد عدرا على أن ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن لسان وزير الثقافة من كون تلك القطع مهربة ليس صحيحا.وقال: "ما جرى نقله عن لسان وزير الثقافة في وكالة الأنباء العراقية لجهة إعادة قطع أثرية مهربة إلى العراق غير صحيح".ولفت إلى أن "اتفاقا جرى بين المتحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع إلى العراق، وذلك برعاية وزارة الثقافة وفق أسس محددة".وكانت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قد نقلت عن وزير الثقافة محمد مرتضى تأكيده أن العراق سيتسلم 337 قطعة أثريّة عراقيّة "مهرّبة".وأوضح، أنّ "المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق أن كشفت في تقرير لها في عام 2018، عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقيّة، ونتيجةً لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيّين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".
وقال: "ما جرى نقله عن لسان وزير الثقافة في وكالة الأنباء العراقية لجهة إعادة قطع أثرية مهربة إلى العراق غير صحيح".
وعن الهدف وراء الحديث عن كون تلك القطع مهربة، قال عدرا: "الخبر الوارد في الوكالة العراقية والإشارة إلى أن هذا القطع مهربة قد يكون هدفه تخريب العلاقة مع العراق والتشويش على حفل التسليم غدًا".
ولفت إلى أن "اتفاقا جرى بين المتحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع إلى العراق، وذلك برعاية وزارة الثقافة وفق أسس محددة".
وأكد أن "عملية التسليم ستتم في المتحف الوطني اللبناني غدا برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني وبمشاركة السفير العراقي في لبنان ووفد عراقي".
وكانت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قد نقلت عن وزير الثقافة محمد مرتضى تأكيده أن العراق سيتسلم 337 قطعة أثريّة عراقيّة "مهرّبة".
وأوضح، أنّ "المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق أن كشفت في تقرير لها في عام 2018، عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقيّة، ونتيجةً لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيّين بالكشف على هذه القطع المتنازع عليها".