ما هو حجم القوة الجوية للأردن بعد الإعلان عن صفقة لتطويرها

يقول تقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إن الجيش الأردني الذي يحتل المرتبة رقم 75 عالميا يمتلك قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 36 عالميا بطائرات حربية يصل عددها إلى 255 طائرة.وتشير إحصائيات الموقع لهذا العام إلى أن القوة الجوية الأردنية تضم 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل عسكري.كما تضم القوة الجوية الأردنية 56 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة و133 مروحية بينها 44 مروحية هجومية.ما هي تفاصيل الصفقة؟تشمل الصفقة نحو 16 طائرة حربية وأنظمة تسليح وردارات.تقول مجلة "ديفينس نيوز" إن الأردن يريد شراء 4 مقاتلات "إف - 16 دي" و12 مقاتلة "إف - 16 سي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70"، إضافة إلى محركات خاصة بهذه الطائرات وأنظمة إطلاق صواريخ وأجهزة خاصة بنقل البيانات للطائرات والمحطات الأرضية.
وتشير إحصائيات الموقع لهذا العام إلى أن القوة الجوية الأردنية تضم 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل عسكري.
كما تضم القوة الجوية الأردنية 56 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة و133 مروحية بينها 44 مروحية هجومية.
ما هي تفاصيل الصفقة؟
تشمل الصفقة نحو 16 طائرة حربية وأنظمة تسليح وردارات.
تقول مجلة "ديفينس نيوز" إن الأردن يريد شراء 4 مقاتلات "إف - 16 دي" و12 مقاتلة "إف - 16 سي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70"، إضافة إلى محركات خاصة بهذه الطائرات وأنظمة إطلاق صواريخ وأجهزة خاصة بنقل البيانات للطائرات والمحطات الأرضية.