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https://arabic.sputniknews.com/20220206/ما-هو-حجم-القوة-الجوية-للأردن-بعد-الإعلان-عن-صفقة-محتملة-لتطويرها-1058097348.html
ما هو حجم القوة الجوية للأردن بعد الإعلان عن صفقة لتطويرها
ما هو حجم القوة الجوية للأردن بعد الإعلان عن صفقة لتطويرها
يمتلك الجيش الأردني قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم، لكنه يسعى لتطويرها بصفقة أسلحة وافقت عليها الخارجية الأمريكية، قبل أيام. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:41+0000
2022-02-06T11:41+0000
رصد عسكري
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
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يقول تقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إن الجيش الأردني الذي يحتل المرتبة رقم 75 عالميا يمتلك قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 36 عالميا بطائرات حربية يصل عددها إلى 255 طائرة.وتشير إحصائيات الموقع لهذا العام إلى أن القوة الجوية الأردنية تضم 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل عسكري.كما تضم القوة الجوية الأردنية 56 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة و133 مروحية بينها 44 مروحية هجومية.ما هي تفاصيل الصفقة؟تشمل الصفقة نحو 16 طائرة حربية وأنظمة تسليح وردارات.تقول مجلة "ديفينس نيوز" إن الأردن يريد شراء 4 مقاتلات "إف - 16 دي" و12 مقاتلة "إف - 16 سي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70"، إضافة إلى محركات خاصة بهذه الطائرات وأنظمة إطلاق صواريخ وأجهزة خاصة بنقل البيانات للطائرات والمحطات الأرضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/تفاصيل-صفقة-أسلحة-أمريكية-ضخمة-للأردن-1058093151.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هو حجم القوة الجوية للأردن بعد الإعلان عن صفقة لتطويرها

11:41 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / -مقاتلات حربية داخل قاعدة جوية في الأردن
مقاتلات حربية داخل قاعدة جوية في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / -
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يمتلك الجيش الأردني قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم، لكنه يسعى لتطويرها بصفقة أسلحة وافقت عليها الخارجية الأمريكية، قبل أيام.
يقول تقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إن الجيش الأردني الذي يحتل المرتبة رقم 75 عالميا يمتلك قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 36 عالميا بطائرات حربية يصل عددها إلى 255 طائرة.
مقاتلات إف - 16 أمريكية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
10:40 GMT
وتشير إحصائيات الموقع لهذا العام إلى أن القوة الجوية الأردنية تضم 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل عسكري.
كما تضم القوة الجوية الأردنية 56 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة و133 مروحية بينها 44 مروحية هجومية.

ما هي تفاصيل الصفقة؟

تشمل الصفقة نحو 16 طائرة حربية وأنظمة تسليح وردارات.
تقول مجلة "ديفينس نيوز" إن الأردن يريد شراء 4 مقاتلات "إف - 16 دي" و12 مقاتلة "إف - 16 سي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70"، إضافة إلى محركات خاصة بهذه الطائرات وأنظمة إطلاق صواريخ وأجهزة خاصة بنقل البيانات للطائرات والمحطات الأرضية.
© Sputnikحوادث "إف 35"
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
حوادث "إف 35"
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