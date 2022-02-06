مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 105.247 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 93.9%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3239990 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2966109 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19944 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.2 %، والإمارات 91.5%، والكويت 90.2 %، والبحرين بنسبة 85.4 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 95.7 %.
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 105.247 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 93.9%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.