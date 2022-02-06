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مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:35+0000
2022-02-06T11:35+0000
العالم العربي
قطر
السعودية
فيروس كورونا
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 105.247 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 93.9%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3239990 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2966109 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19944 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.2 %، والإمارات 91.5%، والكويت 90.2 %، والبحرين بنسبة 85.4 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 95.7 %.
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العالم العربي, قطر, السعودية, فيروس كورونا

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

11:35 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
مستشفى في السعودية - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 105.247 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 93.9%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3239990 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2966109 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19944 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.2 %، والإمارات 91.5%، والكويت 90.2 %، والبحرين بنسبة 85.4 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 95.7 %.
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