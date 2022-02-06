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https://arabic.sputniknews.com/20220206/ناسا-كويكب-قطره-150-مترا-يقترب-من-الأرض-1058083238.html
ناسا: كويكب قطره 150 مترا يقترب من الأرض
ناسا: كويكب قطره 150 مترا يقترب من الأرض
يقترب جرم سماوي يبلغ قطره 150 مترا، من كوكب الأرض في الثامن من هذا الشهر. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T05:22+0000
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علوم
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وسيكون الكويكب 2007 UY1 (أبوفيس) قريبا من الأرض، على مسافة تزيد قليلاً عن خمسة ملايين كيلومتر من الكوكب، أي نحو 14 ضعف المسافة من الأرض إلى القمر، وفقًا لبيانات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".ينتمي 2007 UY1 إلى مجموعة Aton من الكويكبات، التي يتقاطع مدارها مع مدار الأرض من الداخل. هذا وتم اكتشاف كويكب 2007 UY1 لأول مرة في عام 2007. لا يعتبر خطيرا. وفقًا للحسابات الحالية، فإن الاحتمال النظري لإمكانية اصطدامه بالأرض في يوم من الأيام ضئيل للغاية. وفقًا لتوقعات VNII GOChS ، في ربيع عام 2029 ، سيقترب كويكب أبوفيس من الأرض على مسافة قريبة جدًا، يمكن مقارنتها بارتفاع مدارات الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض. هذا وقيمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" احتمال اصطدامه بالأرض بأنه "صغير جدًا جدًا".
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علوم

ناسا: كويكب قطره 150 مترا يقترب من الأرض

05:22 GMT 06.02.2022
© Fotolia / Sdecoretكويكب يصطدم بالأرض
كويكب يصطدم بالأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Fotolia / Sdecoret
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يقترب جرم سماوي يبلغ قطره 150 مترا، من كوكب الأرض في الثامن من هذا الشهر.
وسيكون الكويكب 2007 UY1 (أبوفيس) قريبا من الأرض، على مسافة تزيد قليلاً عن خمسة ملايين كيلومتر من الكوكب، أي نحو 14 ضعف المسافة من الأرض إلى القمر، وفقًا لبيانات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ويمكن أن يصل قطر الجرم إلى 150 مترا، أي أنه من الناحية النظرية يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للكوكب في حالة حدوث تصادم.

ينتمي 2007 UY1 إلى مجموعة Aton من الكويكبات، التي يتقاطع مدارها مع مدار الأرض من الداخل.
هذا وتم اكتشاف كويكب 2007 UY1 لأول مرة في عام 2007. لا يعتبر خطيرا. وفقًا للحسابات الحالية، فإن الاحتمال النظري لإمكانية اصطدامه بالأرض في يوم من الأيام ضئيل للغاية. وفقًا لتوقعات VNII GOChS ، في ربيع عام 2029 ، سيقترب كويكب أبوفيس من الأرض على مسافة قريبة جدًا، يمكن مقارنتها بارتفاع مدارات الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض.
هذا وقيمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" احتمال اصطدامه بالأرض بأنه "صغير جدًا جدًا".
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