https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-تكشف-عن-الأسلحة-التي-تنشرها-في-الإمارات-لحمايتها-من-أنصار-الله-1058138784.html

أمريكا تكشف عن الأسلحة التي تنشرها في الإمارات لحمايتها من "أنصار الله"

أمريكا تكشف عن الأسلحة التي تنشرها في الإمارات لحمايتها من "أنصار الله"

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي، إن الهدف من زيارته إلى الإمارات هو إجراء محادثات بشأن جهود تعزيز التعاون العسكري... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T12:10+0000

2022-02-07T12:10+0000

2022-02-07T12:12+0000

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أنصار الله

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجنرال ماكينزي، سيلتقي قادة الإمارات وسيقدم خطة لتعزيز عملية التشارك في المعلومات بشأن الدفاعات الجوية والاستماع إن كان الإماراتيون بحاجة إلى دعم جديد.وقال ماكينزي في مقابلة مع الصحيفة: "هدف زيارتي هو تقديم التطمينات والتأكيد لهم على أننا حليف يوثق به".وبحسب الصحيفة، تحاول الولايات المتحدة توفير ضمانات أمنية للإمارات بعد هجمات "أنصار الله" الصاروخية على أبوظبي.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في الأسبوع الماضي عن إرسال المدمرة "يو أس أس كول" وسرب من المقاتلات المتقدمة من "أف-22" إلى الإمارات حيث أثارت الغارات الأخيرة قلقا وأدت لرد من القوات الأمريكية المتمركزة هناك.وقال إن المدمرة كول ستتحرك في المياه الإماراتية أما مقاتلات "أف-22" فستوضع في قاعدة الظفرة حيث لا يوجد أي طائرة أمريكية فيها حاليا.وتابع "لدينا سفن كثيرة ولدينا دائما القدرة على مساعدة أصدقائنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220202/أول-تعليق-من-الإمارات-على-القرار-الأمريكي-إرسال-مقاتلات-لمساعدتها-في-مواجهة-أنصار-الله-1057656991.html

https://arabic.sputniknews.com/20220203/معلومات-عن-مدمرة-أمريكية-تحركت-للدفاع-عن-الإمارات-1057874155.html

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