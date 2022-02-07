تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
السفير الروسي لـ"سبوتنيك": السيسي يشارك في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الخامس والعشرين
https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-تكشف-عن-الأسلحة-التي-تنشرها-في-الإمارات-لحمايتها-من-أنصار-الله-1058138784.html
أمريكا تكشف عن الأسلحة التي تنشرها في الإمارات لحمايتها من "أنصار الله"
أمريكا تكشف عن الأسلحة التي تنشرها في الإمارات لحمايتها من "أنصار الله"
أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي، إن الهدف من زيارته إلى الإمارات هو إجراء محادثات بشأن جهود تعزيز التعاون العسكري... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T12:10+0000
2022-02-07T12:12+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103259/48/1032594857_0:151:1601:1051_1920x0_80_0_0_a9b964be0889bb4a2079a8a4671db49b.jpg
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجنرال ماكينزي، سيلتقي قادة الإمارات وسيقدم خطة لتعزيز عملية التشارك في المعلومات بشأن الدفاعات الجوية والاستماع إن كان الإماراتيون بحاجة إلى دعم جديد.وقال ماكينزي في مقابلة مع الصحيفة: "هدف زيارتي هو تقديم التطمينات والتأكيد لهم على أننا حليف يوثق به".وبحسب الصحيفة، تحاول الولايات المتحدة توفير ضمانات أمنية للإمارات بعد هجمات "أنصار الله" الصاروخية على أبوظبي.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في الأسبوع الماضي عن إرسال المدمرة "يو أس أس كول" وسرب من المقاتلات المتقدمة من "أف-22" إلى الإمارات حيث أثارت الغارات الأخيرة قلقا وأدت لرد من القوات الأمريكية المتمركزة هناك.وقال إن المدمرة كول ستتحرك في المياه الإماراتية أما مقاتلات "أف-22" فستوضع في قاعدة الظفرة حيث لا يوجد أي طائرة أمريكية فيها حاليا.وتابع "لدينا سفن كثيرة ولدينا دائما القدرة على مساعدة أصدقائنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220202/أول-تعليق-من-الإمارات-على-القرار-الأمريكي-إرسال-مقاتلات-لمساعدتها-في-مواجهة-أنصار-الله-1057656991.html
https://arabic.sputniknews.com/20220203/معلومات-عن-مدمرة-أمريكية-تحركت-للدفاع-عن-الإمارات-1057874155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103259/48/1032594857_0:0:1401:1051_1920x0_80_0_0_f0960aec122a37aa1f85feb03d86bd2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أنصار الله

أمريكا تكشف عن الأسلحة التي تنشرها في الإمارات لحمايتها من "أنصار الله"

12:10 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 07.02.2022)
© flickr.com / Airman Magazineمقاتلة "إف-22"
مقاتلة إف-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© flickr.com / Airman Magazine
تابعنا عبر
أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي، إن الهدف من زيارته إلى الإمارات هو إجراء محادثات بشأن جهود تعزيز التعاون العسكري الدفاعي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجنرال ماكينزي، سيلتقي قادة الإمارات وسيقدم خطة لتعزيز عملية التشارك في المعلومات بشأن الدفاعات الجوية والاستماع إن كان الإماراتيون بحاجة إلى دعم جديد.
وقال ماكينزي في مقابلة مع الصحيفة: "هدف زيارتي هو تقديم التطمينات والتأكيد لهم على أننا حليف يوثق به".
مقاتلات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
أول تعليق من الإمارات على القرار الأمريكي إرسال مقاتلات لمساعدتها في مواجهة "أنصار الله"
2 فبراير, 13:48 GMT
وبحسب الصحيفة، تحاول الولايات المتحدة توفير ضمانات أمنية للإمارات بعد هجمات "أنصار الله" الصاروخية على أبوظبي.
وأضاف الجنرال الأمريكي "زيارتي إلى هنا وإلى حد ما إعادة التموضع هي من أجل إرسال رسالة حذرة ومحسوبة وهي أن الولايات المتحدة شريك يمكن الاعتماد عليه ولن ننسى هذا الجزء من العالم".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في الأسبوع الماضي عن إرسال المدمرة "يو أس أس كول" وسرب من المقاتلات المتقدمة من "أف-22" إلى الإمارات حيث أثارت الغارات الأخيرة قلقا وأدت لرد من القوات الأمريكية المتمركزة هناك.
المدمرة الأمريكية يو إس إس كول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
معلومات عن مدمرة أمريكية تحركت للدفاع عن الإمارات
3 فبراير, 16:44 GMT
وأكد ماكينزي "المعدات التي يطلقونها هي بالتأكيد إيرانية"، و"لو لم تصادق إيران على هذه الهجمات فهم بالتأكيد مسؤولون عنها أخلاقيا (...) من هنا فالمعدات العسكرية المتقدمة التي أرسلت إلى الإمارات هي للمساعدة في منع هذا التهديد" وفقا للصحيفة.
وقال إن المدمرة كول ستتحرك في المياه الإماراتية أما مقاتلات "أف-22" فستوضع في قاعدة الظفرة حيث لا يوجد أي طائرة أمريكية فيها حاليا.
وتابع "لدينا سفن كثيرة ولدينا دائما القدرة على مساعدة أصدقائنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية