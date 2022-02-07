https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-سنواصل-دعم-أوكرانيا-في-الدفاع-عن-نفسها-بمساعدة-مميتة-وغير-فتاكة-1058153630.html

أمريكا: سنواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بمساعدة "مميتة وغير فتاكة"

أمريكا: سنواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بمساعدة "مميتة وغير فتاكة"

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا، من خلال المساعدة التي وصفها بالمميتة وغير الفتاكة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T16:51+0000

2022-02-07T16:51+0000

2022-02-07T16:51+0000

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وذكر كيربي في تصريحات لشبكة CNN، الاثنين: "سنواصل أيضًا مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل من خلال المساعدة المميتة وغير الفتاكة".وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن الحلف يدرس زيادة قواته في الشرق على أساس طويل الأمد.وأكد ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع الرئيس البولندي أندريه دودا: "الناتو عزز وجوده شرقي أوروبا منذ عدة أسابيع ويستمر ذلك حتى 2024، كما رفع استعداده للانتشار السريع لأكثر من 40 ألف عسكري في حالة التصعيد".وأفاد الأمين العام لحلف الناتو: "إذا أرادت روسيا تخفيض عدد قوات الناتو في المنطقة، فعليها أن تسحب قواتها من دونباس".وبشأن الحوار مع روسيا، قال الأمين العام للناتو: "أصبح الحوار مع روسيا الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لإيجاد حل سياسي. لقد أكدت اليوم من جديد دعوتي إلى روسيا للقاء أعضاء الناتو داخل مجلس روسيا والناتو".يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.

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