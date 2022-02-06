أمريكا تقول إنها لا تقصد "بدء حرب مع روسيا" بعد إرسال قواتها إلى أوروبا

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "كان واضحا منذ شهور حين قال إن الولايات المتحدة لا ترسل قوات لبدء حرب أو خوض حرب مع روسيا في أوكرانيا".وتابع: "لقد أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي الناتو. إن التصعيد العسكري وغزو أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي وقت، حيث نعتقد أن الروس وضعوا القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة في أوكرانيا، ونحن نعمل بجد لإعداد رد".وأضاف: "لقد حشد الرئيس بايدن حلفاءنا، وعزز وطمأن شركاءنا على الجانب الشرقي، وقدم دعما ماديا للأوكرانيين، وعرض على الروس طريقا دبلوماسيا".أصرت أوكرانيا، يوم الأحد، على أن فرصة حل التوترات المتصاعدة مع روسيا من خلال الدبلوماسية "لا تزال أكبر من فرصة الهجوم".
قالت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنها لا ترسل قواتها لـ"بدء حرب مع روسيا"، بعد نشرها 3 آلاف جندي إضافي في ألمانيا وأوروبا الشرقية، بسبب التوترات حول أوكرانيا.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "كان واضحا منذ شهور حين قال إن الولايات المتحدة لا ترسل قوات لبدء حرب أو خوض حرب مع روسيا في أوكرانيا".
وتابع: "لقد أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي الناتو. إن التصعيد العسكري وغزو أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي وقت، حيث نعتقد أن الروس وضعوا القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة في أوكرانيا، ونحن نعمل بجد لإعداد رد".