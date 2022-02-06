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https://arabic.sputniknews.com/20220206/أمريكا-تقول-إنها-لا-تقصد-بدء-حرب-مع-روسيا-بعد-إرسال-قواتها-إلى-أوروبا-1058110958.html
أمريكا تقول إنها لا تقصد "بدء حرب مع روسيا" بعد إرسال قواتها إلى أوروبا
أمريكا تقول إنها لا تقصد "بدء حرب مع روسيا" بعد إرسال قواتها إلى أوروبا
قالت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنها لا ترسل قواتها لـ"بدء حرب مع روسيا"، بعد نشرها 3 آلاف جندي إضافي في ألمانيا وأوروبا الشرقية، بسبب التوترات حول... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T17:09+0000
2022-02-06T17:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "كان واضحا منذ شهور حين قال إن الولايات المتحدة لا ترسل قوات لبدء حرب أو خوض حرب مع روسيا في أوكرانيا".وتابع: "لقد أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي الناتو. إن التصعيد العسكري وغزو أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي وقت، حيث نعتقد أن الروس وضعوا القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة في أوكرانيا، ونحن نعمل بجد لإعداد رد".وأضاف: "لقد حشد الرئيس بايدن حلفاءنا، وعزز وطمأن شركاءنا على الجانب الشرقي، وقدم دعما ماديا للأوكرانيين، وعرض على الروس طريقا دبلوماسيا".أصرت أوكرانيا، يوم الأحد، على أن فرصة حل التوترات المتصاعدة مع روسيا من خلال الدبلوماسية "لا تزال أكبر من فرصة الهجوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220206/أمريكا-تدعي-استعداد-روسيا-لـمناورة-نووية-كبيرة-لتحذير-الغرب-1058108996.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

أمريكا تقول إنها لا تقصد "بدء حرب مع روسيا" بعد إرسال قواتها إلى أوروبا

17:09 GMT 06.02.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Stringer
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قالت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنها لا ترسل قواتها لـ"بدء حرب مع روسيا"، بعد نشرها 3 آلاف جندي إضافي في ألمانيا وأوروبا الشرقية، بسبب التوترات حول أوكرانيا.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "كان واضحا منذ شهور حين قال إن الولايات المتحدة لا ترسل قوات لبدء حرب أو خوض حرب مع روسيا في أوكرانيا".
وتابع: "لقد أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي الناتو. إن التصعيد العسكري وغزو أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي وقت، حيث نعتقد أن الروس وضعوا القدرات اللازمة لشن عملية عسكرية كبيرة في أوكرانيا، ونحن نعمل بجد لإعداد رد".
ثاني بروفة ليلية للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
أمريكا تدعي استعداد روسيا لـ"مناورة نووية كبيرة" لتحذير الغرب
16:06 GMT
وأضاف: "لقد حشد الرئيس بايدن حلفاءنا، وعزز وطمأن شركاءنا على الجانب الشرقي، وقدم دعما ماديا للأوكرانيين، وعرض على الروس طريقا دبلوماسيا".
أصرت أوكرانيا، يوم الأحد، على أن فرصة حل التوترات المتصاعدة مع روسيا من خلال الدبلوماسية "لا تزال أكبر من فرصة الهجوم".
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