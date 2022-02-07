"أنصار الله" اليمنية تكشف تفاصيل صفقة ناجحة مع القوات الحكومية

القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر": "تم اليوم الإثنين تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية [يقصد مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها] في عمليات تبادل بعدة جبهات".وأضاف المرتضى بأن "عمليات تبادل الأسرى تمت بتفاهمات محلية".ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليمنية بشأن إعلان جماعة "أنصار الله".ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكنها من تحرير 400 من أسراها بعمليات تبادل مع الحكومة اليمنية، عبر 60 صفقة قادتها شخصيات محلية خلال العام 2021، متهمةً السعودية التي تقود التحالف العربي بـ "إفشال 80 عملية رغم التوافق مع المعنيين".ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمَّان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من "أنصار الله" مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في آذار/مارس 2015 في محافظة لحج جنوبي اليمن.وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر أيلول/ سبتمبر 2020.وتبادلت الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، نجاح صفقات تبادل أسرى مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر": "تم اليوم الإثنين تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية [يقصد مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها] في عمليات تبادل بعدة جبهات".
وأضاف المرتضى بأن "عمليات تبادل الأسرى تمت بتفاهمات محلية".
بعون الله وتوفيقه تم اليوم الاثنين 6/رجب/1443 الموافق 7/2/2022 تحرير (10) من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل بتفاهمات محلية من عدة جبهات . ونسأل الله الفرج لبقية الاسرى.
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليمنية بشأن إعلان جماعة "أنصار الله".
ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكنها من تحرير 400 من أسراها بعمليات تبادل مع الحكومة اليمنية، عبر 60 صفقة قادتها شخصيات محلية خلال العام 2021، متهمةً السعودية التي تقود التحالف العربي بـ "إفشال 80 عملية رغم التوافق مع المعنيين".
وأعلنت الأمم المتحدة، في 21 شباط/ فبراير 2021، فشل مفاوضات رعتها بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" في العاصمة الأردنية عمَّان، في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمَّان الموقع بين الطرفين بشأن الأسرى في 16 فبراير 2020.
ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمَّان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من "أنصار الله" مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في آذار/مارس 2015 في محافظة لحج جنوبي اليمن.
وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر أيلول/ سبتمبر 2020.
وتبادلت الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.