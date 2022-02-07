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https://arabic.sputniknews.com/20220207/أول-تعليق-من-إيران-على-تجميد-عضوية-إسرائيل-كمراقب-لدى-الاتحاد-الأفريقي-1058144778.html
أول تعليق من إيران على تجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي
أول تعليق من إيران على تجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على القرار الذي اتخذته القمة الأفريقية، المنعقدة أمس الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، بتجميد عضوية إسرائيل... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:21+0000
2022-02-07T14:21+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إن "قرار الاتحاد الأفريقي بتجميد عضوية الكيان الصهيوني كمراقب، أثبت أن إجراءات الكيان الغاصب للقدس والرامية لتطبيع نفسه في الأجواء الدولية بتراء وفاشلة".وأكد أن إيران "تدعم هذا القرار الصائب والحكيم للاتحاد الأفريقي وتدعم الأعضاء الذي تصرفوا بمسؤولية تجاه سلوكيات هذا الكيان العنصري"، موضحا أن "القضية الفلسطينية قضية لا يمكن المساس بها لكل أحرار العالم".واعتبر هذا القرار "رسالة كبرى إلى كل الذين تحركوا بسوء حسابات في مسار تطبيع علاقاتهم مع الكيان المصطنع والغاصب للقدس"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يستغل كل فرصة لمد أطرافه غير المتقارنة وتوسيعها في المنطقة من أجل زعزعة الامن والاستقرار فيها، وجيراننا يعلمون مواقفنا".وكان الاتحاد الأفريقي قرر، أمس الأحد، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم رئيس الجزائر لدراسة الأمر.وأوضح مصدر في الخارجية الجزائرية لوكالة "سبوتنيك"، أن قمة الاتحاد الأفريقي المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قررت تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة بجانب تشكيل لجنة من 7 رؤساء دول.وأشار المصدر إلى أن الاتحاد قرر تكوين لجنة لدراسة المسألة.ووفقا للمصدر تضم اللجنة كل من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، والنيجيري محمد بخاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.وكشفت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية، منذ أيام عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الأفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية إسرائيل في الاتحاد.وقالت الصحيفة إن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة. وأضافت أن كل دولة ذات الغالبية المسلمة في أفريقيا، عارضت ذلك باستثناء المغرب وتشاد، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، والسودان.كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.وأشارت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا والجزائر تقودان الضغط من أجل التصويت على إزالة إسرائيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور رؤساء دول.وذكرت الصحيفة أنه يتعين على ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 أن يدعموا اقتراح إلغاء صفة المراقب لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/الجامعة-العربية-ترحب-بتجميد-عضوية-إسرائيل-كمراقب-لدى-الاتحاد-الأفريقي-1058103209.html
https://arabic.sputniknews.com/20220206/الخارجية-الإسرائيلية-الاتحاد-الأفريقي-مستمر-في-دراسة-انضمامنا-كعضو-مراقب-1058109709.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران

أول تعليق من إيران على تجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي

14:21 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على القرار الذي اتخذته القمة الأفريقية، المنعقدة أمس الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إن "قرار الاتحاد الأفريقي بتجميد عضوية الكيان الصهيوني كمراقب، أثبت أن إجراءات الكيان الغاصب للقدس والرامية لتطبيع نفسه في الأجواء الدولية بتراء وفاشلة".
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
الجامعة العربية ترحب بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي
أمس, 13:31 GMT
وأكد أن إيران "تدعم هذا القرار الصائب والحكيم للاتحاد الأفريقي وتدعم الأعضاء الذي تصرفوا بمسؤولية تجاه سلوكيات هذا الكيان العنصري"، موضحا أن "القضية الفلسطينية قضية لا يمكن المساس بها لكل أحرار العالم".
واعتبر هذا القرار "رسالة كبرى إلى كل الذين تحركوا بسوء حسابات في مسار تطبيع علاقاتهم مع الكيان المصطنع والغاصب للقدس"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يستغل كل فرصة لمد أطرافه غير المتقارنة وتوسيعها في المنطقة من أجل زعزعة الامن والاستقرار فيها، وجيراننا يعلمون مواقفنا".
وكان الاتحاد الأفريقي قرر، أمس الأحد، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم رئيس الجزائر لدراسة الأمر.
وأوضح مصدر في الخارجية الجزائرية لوكالة "سبوتنيك"، أن قمة الاتحاد الأفريقي المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قررت تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة بجانب تشكيل لجنة من 7 رؤساء دول.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد قرر تكوين لجنة لدراسة المسألة.
ووفقا للمصدر تضم اللجنة كل من الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، والنيجيري محمد بخاري، ورئيس الكاميرون بول بيا.
الخارجية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
إسرائيل: الاتحاد الأفريقي مستمر في دراسة انضمامنا كعضو مراقب
أمس, 16:14 GMT
وكشفت صحيفة "جورساليم بوست" الإسرائيلية، منذ أيام عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الأفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية إسرائيل في الاتحاد.
وقالت الصحيفة إن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة. وأضافت أن كل دولة ذات الغالبية المسلمة في أفريقيا، عارضت ذلك باستثناء المغرب وتشاد، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، والسودان.
كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جنوب إفريقيا والجزائر تقودان الضغط من أجل التصويت على إزالة إسرائيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور رؤساء دول.
وذكرت الصحيفة أنه يتعين على ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 أن يدعموا اقتراح إلغاء صفة المراقب لإسرائيل.
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