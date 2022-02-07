تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الأمين-العام-لحزب-الوطن-التركي-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-بيرقدار-خطأ-كبير-1058118400.html
الأمين العام لحزب الوطن التركي: تزويد أوكرانيا بطائرات بيرقدار خطأ كبير
الأمين العام لحزب الوطن التركي: تزويد أوكرانيا بطائرات بيرقدار خطأ كبير
أكد الأمين العام لحزب الوطن التركي، دوغو برينجك، اليوم الاثنين، أن توريد درونات "بيرقدار" التركية إلى أوكرانيا سينعكس بشكل سلبي على أنقرة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T00:24+0000
2022-02-07T00:42+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054379267_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b53b29776ef344274d2dcf33d9ec6247.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال برينجك، لوكالة سبوتنيك، "إن قيام تركيا بتزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" خطأ كبيرا".وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عقب مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقت سابق من الأسبوع الماضي، أن بلاده وقَعت مع تركيا اتفاقية من شأنها توسيع تصنيع الطائرة المسيرة من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا.هذا واستبعد النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن يؤثر قرار أنقرة توسيع إنتاج طائرات "بيرقدار" المسيرة في أوكرانيا، على العلاقات الروسية - التركية.وكان رئيس إدارة الوحدات الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، يان ليشينكو، أكد في وقت سابق، أن الطائرات الهجومية التركية المسيرة، تشكل تهديدا للمرافق الصناعية والاجتماعية الهامة في دونباس.جدير بالذكر، أن "اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، تحظر تحليق الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة، على طول خط التماس الفاصل بين القوات الأوكرانية، ووحدات الدفاع الشعبية لجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد).
https://arabic.sputniknews.com/20220203/زيلينسكي-يعلن-الاتفاق-مع-تركيا-على-زيادة-إنتاج-طائرات-بيرقدار-في-أوكرانيا-1057870497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054379267_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c9ab408db78a82fbec73b53b1ccbc95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الأمين العام لحزب الوطن التركي: تزويد أوكرانيا بطائرات بيرقدار خطأ كبير

00:24 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 00:42 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 / BIROL BEBEKدرون بيرقدار التركية
درون بيرقدار التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEK
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحزب الوطن التركي، دوغو برينجك، اليوم الاثنين، أن توريد درونات "بيرقدار" التركية إلى أوكرانيا سينعكس بشكل سلبي على أنقرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال برينجك، لوكالة سبوتنيك، "إن قيام تركيا بتزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" خطأ كبيرا".
وأضاف، "قد أكد حزبنا مرارا هذا الأمر. وستُستخدم هذه الأسلحة في نهاية المطاف ليس ضد روسيا فقط، ولكن أيضا ضد تركيا نفسها".
وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عقب مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقت سابق من الأسبوع الماضي، أن بلاده وقَعت مع تركيا اتفاقية من شأنها توسيع تصنيع الطائرة المسيرة من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا.
هذا واستبعد النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن يؤثر قرار أنقرة توسيع إنتاج طائرات "بيرقدار" المسيرة في أوكرانيا، على العلاقات الروسية - التركية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
زيلينسكي يعلن الاتفاق مع تركيا على زيادة إنتاج طائرات "بيرقدار" في أوكرانيا
3 فبراير, 15:41 GMT
وكان رئيس إدارة الوحدات الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، يان ليشينكو، أكد في وقت سابق، أن الطائرات الهجومية التركية المسيرة، تشكل تهديدا للمرافق الصناعية والاجتماعية الهامة في دونباس.
جدير بالذكر، أن "اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، تحظر تحليق الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة، على طول خط التماس الفاصل بين القوات الأوكرانية، ووحدات الدفاع الشعبية لجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية