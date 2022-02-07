https://arabic.sputniknews.com/20220207/الأمين-العام-لحزب-الوطن-التركي-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-بيرقدار-خطأ-كبير-1058118400.html

الأمين العام لحزب الوطن التركي: تزويد أوكرانيا بطائرات بيرقدار خطأ كبير

الأمين العام لحزب الوطن التركي: تزويد أوكرانيا بطائرات بيرقدار خطأ كبير

أكد الأمين العام لحزب الوطن التركي، دوغو برينجك، اليوم الاثنين، أن توريد درونات "بيرقدار" التركية إلى أوكرانيا سينعكس بشكل سلبي على أنقرة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال برينجك، لوكالة سبوتنيك، "إن قيام تركيا بتزويد أوكرانيا بطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" خطأ كبيرا".وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عقب مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقت سابق من الأسبوع الماضي، أن بلاده وقَعت مع تركيا اتفاقية من شأنها توسيع تصنيع الطائرة المسيرة من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا.هذا واستبعد النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن يؤثر قرار أنقرة توسيع إنتاج طائرات "بيرقدار" المسيرة في أوكرانيا، على العلاقات الروسية - التركية.وكان رئيس إدارة الوحدات الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، يان ليشينكو، أكد في وقت سابق، أن الطائرات الهجومية التركية المسيرة، تشكل تهديدا للمرافق الصناعية والاجتماعية الهامة في دونباس.جدير بالذكر، أن "اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، تحظر تحليق الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة، على طول خط التماس الفاصل بين القوات الأوكرانية، ووحدات الدفاع الشعبية لجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد).

https://arabic.sputniknews.com/20220203/زيلينسكي-يعلن-الاتفاق-مع-تركيا-على-زيادة-إنتاج-طائرات-بيرقدار-في-أوكرانيا-1057870497.html

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