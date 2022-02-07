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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الاتحاد-الروسي-للهوكي-يوضح-سبب-تأخر-بدء-لقاء-المنتخبين-الروسي-والكندي-للسيدات-في-الأولمبياد-1058126595.html
الاتحاد الروسي للهوكي يوضح سبب تأخر بدء لقاء المنتخبين الروسي والكندي للسيدات في الأولمبياد
الاتحاد الروسي للهوكي يوضح سبب تأخر بدء لقاء المنتخبين الروسي والكندي للسيدات في الأولمبياد
أعلن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد، أن سبب تأخر انطلاق صافرة البداية التي جمعت المنتخبين الروسي والكندي للسيدات بأولمبياد بكين، يتعلق بنتائج فحوصات كلا الفريقين... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T09:19+0000
2022-02-07T09:28+0000
بكين 2022
رياضة
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اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب الكندي 6-1، تأخر ساعة كاملة عن موعد انطلاقه.يشار إلى أن لاعبي المنتخب الوطني الروسي علموا بتغير موعد اللقاء بعد دقائق قليلة من خروجهم برفقة المنتخب الكندي إلى الجليد. ثم عاد الفريقان إلى غرفة خلع الملابس مطيعاً متطلبات المنظمين. وجاء في البيان: "لحل مشكلة المباراة ، طبق ممثلو الفريقين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (IIHF) تدابير أمنية إضافية من خلال الموافقة على اللعب بإرتداء الكمامات. وبعد الفترة الثانية ، تم استلام نتائج الاختبار من قبل منظمي المباراة في 100 ٪ ، وبعد ذلك دعا IIHF الفرق للعب الفترة الثالثة بدون أقنعة. تم تفويض الاختيار حول استمرار الاجتماع في الأقنعة أو بدونها لكلا الفريقين. اختار الفريق الروسي اللعب بدون أقنعة ، واستمر الفريق الكندي المشاركة بالكمامات ".
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رياضة

الاتحاد الروسي للهوكي يوضح سبب تأخر بدء لقاء المنتخبين الروسي والكندي للسيدات في الأولمبياد

09:19 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / DAVID W CERNYمنتخبا روسيا وكندا لهوكي السيدات يرتدين الأقنعة في لقائهما بأولمبياد بكين
منتخبا روسيا وكندا لهوكي السيدات يرتدين الأقنعة في لقائهما بأولمبياد بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / DAVID W CERNY
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أعلن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد، أن سبب تأخر انطلاق صافرة البداية التي جمعت المنتخبين الروسي والكندي للسيدات بأولمبياد بكين، يتعلق بنتائج فحوصات كلا الفريقين الخاصة بفيروس كورونا.
اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب الكندي 6-1، تأخر ساعة كاملة عن موعد انطلاقه.

وبحسب بيان الاتحاد الروسي،فإن الفريقين اجتازا الاختبارات في الصباح، بما يتوافق تمامًا مع لوائح البطولة - قبل الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي. ومع ذلك ، بحلول موعد بدء المباراة المحدد (12:10)، لم تكن البيانات جاهزة، ليقرر رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) لوك تارديف مع مدير الاتحاد الدولي للشؤون القانونية آشلي إيليرت تأجيل بدء المباراة لمدة ساعة واحدة.

يشار إلى أن لاعبي المنتخب الوطني الروسي علموا بتغير موعد اللقاء بعد دقائق قليلة من خروجهم برفقة المنتخب الكندي إلى الجليد. ثم عاد الفريقان إلى غرفة خلع الملابس مطيعاً متطلبات المنظمين.
وجاء في البيان: "لحل مشكلة المباراة ، طبق ممثلو الفريقين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (IIHF) تدابير أمنية إضافية من خلال الموافقة على اللعب بإرتداء الكمامات. وبعد الفترة الثانية ، تم استلام نتائج الاختبار من قبل منظمي المباراة في 100 ٪ ، وبعد ذلك دعا IIHF الفرق للعب الفترة الثالثة بدون أقنعة. تم تفويض الاختيار حول استمرار الاجتماع في الأقنعة أو بدونها لكلا الفريقين. اختار الفريق الروسي اللعب بدون أقنعة ، واستمر الفريق الكندي المشاركة بالكمامات ".
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