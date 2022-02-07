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https://arabic.sputniknews.com/20220207/الجيش-الإيراني-سنكون-من-بين-مصدري-الأسلحة-إذا-ألغيت-عقوبات-أمريكا-المجرمة-1058156794.html
الجيش الإيراني: سنكون من بين مصدري الأسلحة إذا ألغيت عقوبات أمريكا "المجرمة"
الجيش الإيراني: سنكون من بين مصدري الأسلحة إذا ألغيت عقوبات أمريكا "المجرمة"
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، أن إيران "ستكون من بين مصدري الأسلحة، إذا ألغيت عقوبات أمريكا... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T18:44+0000
2022-02-07T18:44+0000
أخبار إيران
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وقال باقري، في كلمة له، إن "القيادة الحكيمة للإمام الراحل هي التي أحبطت المؤامرات في الأعوام الأولى بعد انتصار الثورة، ومن ثم سجلت تاريخا شامخا وزاهيا في مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات)، والذي سيظل على مدى عقود وقرون حيث سيستفيد منها الشعب الأبي مصحوباً بالعزة والكرامة.ولفت إلى أن "الحفاظ على الجيش وتنمية اقتداره في مواجهة مؤامرة محاولة حله وتأسيس الحرس الثوري الذي صان الثورة ومنجزاتها وبلورة تعبئة المستضعفين لتوظيف طاقات الشعب اللانهائية في الدفاع عن البلاد وإرساء الأمن إلى جانب الثورة والقوات المسلحة هي جزء من حكمة وتوجيهات الإمام الراحل".وكان مسؤول عسكري إيراني أكد، يوم الجمعه الماضي، أن "سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل القوة الجوية للجيش الإيراني".وشدد قائد القاعدة الجوية في بندر عباس جنوبي ايران العقيد الطيار محسن حيدريان، على ضرورة أن "يعلم الشعب الإيراني أن حماية السماء الزرقاء للخليج وبحر عمان والمنطقة تتم على مدار الساعة من قبل القوات الجوية للجيش"، مؤكدا أنه "لا يجرؤ أي عدو على الاقتراب من الأجواء الإيرانية"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وقال إن "العدو يريد باستخدام الهجمات الدعائية في وسائل الإعلام، بث الخوف في نفوس الناس من خلال التركيز والتطرق إلى نقاط الضعف الاقتصادية، والايحاء بأن القوات المسلحة ضعيفة"، مؤكدا أن القوات الإيرانية تضحي بنفسها من أجل الثورة والشعب والبلاد".وأكد أن القوة الجوية للجيش الإيراني تمكنت من صناعة الطيران بسواعد الشباب الإيراني، رغم أنها صناعة معقدة في العالم لا تستطيع أي دولة تحمل تكاليف صيانة معداتها الجوية.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أخيرا، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الحرس-الثوري-العدو-يعترف-بقوة-إيران-ولكن-بعد-فوات-الأوان-1057894053.html
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أخبار إيران

الجيش الإيراني: سنكون من بين مصدري الأسلحة إذا ألغيت عقوبات أمريكا "المجرمة"

18:44 GMT 07.02.2022
© REUTERS / Handoutمحمد باقري
محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Handout
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، أن إيران "ستكون من بين مصدري الأسلحة، إذا ألغيت عقوبات أمريكا المجرمة".
وقال باقري، في كلمة له، إن "القيادة الحكيمة للإمام الراحل هي التي أحبطت المؤامرات في الأعوام الأولى بعد انتصار الثورة، ومن ثم سجلت تاريخا شامخا وزاهيا في مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات)، والذي سيظل على مدى عقود وقرون حيث سيستفيد منها الشعب الأبي مصحوباً بالعزة والكرامة.
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ولفت إلى أن "الحفاظ على الجيش وتنمية اقتداره في مواجهة مؤامرة محاولة حله وتأسيس الحرس الثوري الذي صان الثورة ومنجزاتها وبلورة تعبئة المستضعفين لتوظيف طاقات الشعب اللانهائية في الدفاع عن البلاد وإرساء الأمن إلى جانب الثورة والقوات المسلحة هي جزء من حكمة وتوجيهات الإمام الراحل".
وكان مسؤول عسكري إيراني أكد، يوم الجمعه الماضي، أن "سماء الخليج وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل القوة الجوية للجيش الإيراني".
وشدد قائد القاعدة الجوية في بندر عباس جنوبي ايران العقيد الطيار محسن حيدريان، على ضرورة أن "يعلم الشعب الإيراني أن حماية السماء الزرقاء للخليج وبحر عمان والمنطقة تتم على مدار الساعة من قبل القوات الجوية للجيش"، مؤكدا أنه "لا يجرؤ أي عدو على الاقتراب من الأجواء الإيرانية"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
وقال إن "العدو يريد باستخدام الهجمات الدعائية في وسائل الإعلام، بث الخوف في نفوس الناس من خلال التركيز والتطرق إلى نقاط الضعف الاقتصادية، والايحاء بأن القوات المسلحة ضعيفة"، مؤكدا أن القوات الإيرانية تضحي بنفسها من أجل الثورة والشعب والبلاد".
وأكد أن القوة الجوية للجيش الإيراني تمكنت من صناعة الطيران بسواعد الشباب الإيراني، رغم أنها صناعة معقدة في العالم لا تستطيع أي دولة تحمل تكاليف صيانة معداتها الجوية.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أخيرا، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".
وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
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