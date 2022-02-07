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https://arabic.sputniknews.com/20220207/بايرن-نوير-يغيب-عدة-أسابيع-بعد-جراحة-في-الركبة-1058119344.html
بايرن: نوير يغيب عدة أسابيع بعد جراحة في الركبة
بايرن: نوير يغيب عدة أسابيع بعد جراحة في الركبة
قال بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه سيفتقد الحارس مانويل نوير "في الأسابيع المقبلة"، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الركبة يوم الأحد. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T04:01+0000
2022-02-07T04:01+0000
مانويل نوير
بايرن موينخ
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وشارك نوير في فوز بايرن 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيغ يوم السبت، وأنقذ فرصة في الدقائق الأخيرة من مهاجم السويد إميل فورزبيرغ ليحقق انتصاره 310 في الدوري الألماني، معادلا الرقم القياسي للحارس السابق أوليفر كان.وفي حين لم يحدد بايرن مدة غياب نوير، قال الحارس البالغ من العمر 35 عاما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الجراحة سارت بصورة جيدة، وإنه يأمل في العودة في غضون "عدة أسابيع".وقال حسن صالح حميدجيتش المدير الرياضي لبايرن في بيان، "كلنا في النادي والفريق نتمنى لمانويل الشفاء العاجل، ونحن على يقين من أنه سيعود إلى لياقته الكاملة قريبا".ويلتقي بايرن مع بوخوم يوم السبت القادم قبل أن يواجه رد بول سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا يوم 17 فبراير/شباط.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/أوليفر-كان-بايرن-ميونخ-ليس-مهتما-بضم-النجم-النرويجي-هالاند-1054529521.html
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مانويل نوير, بايرن موينخ

بايرن: نوير يغيب عدة أسابيع بعد جراحة في الركبة

04:01 GMT 07.02.2022
© REUTERS / Michaela Rehleمانويل نوير حارس المنتخب الألماني
مانويل نوير حارس المنتخب الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Michaela Rehle
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قال بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه سيفتقد الحارس مانويل نوير "في الأسابيع المقبلة"، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الركبة يوم الأحد.
وشارك نوير في فوز بايرن 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيغ يوم السبت، وأنقذ فرصة في الدقائق الأخيرة من مهاجم السويد إميل فورزبيرغ ليحقق انتصاره 310 في الدوري الألماني، معادلا الرقم القياسي للحارس السابق أوليفر كان.
وفي حين لم يحدد بايرن مدة غياب نوير، قال الحارس البالغ من العمر 35 عاما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الجراحة سارت بصورة جيدة، وإنه يأمل في العودة في غضون "عدة أسابيع".
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وقال حسن صالح حميدجيتش المدير الرياضي لبايرن في بيان، "كلنا في النادي والفريق نتمنى لمانويل الشفاء العاجل، ونحن على يقين من أنه سيعود إلى لياقته الكاملة قريبا".
ويلتقي بايرن مع بوخوم يوم السبت القادم قبل أن يواجه رد بول سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا يوم 17 فبراير/شباط.
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