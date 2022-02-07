روسيا تحرز أول ميدالية في رياضة "التزلج الطائر" في أولمبياد بكين

وبإحراز المركز الثاني تصبح هذه أول ميدالية في هذه الرياضة في سجل المنتخب الروسي.وأحرز المنتخب الروسي الذي ضم إيرما مخينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا ويفجيني كليموف 890.3 نقطة بعد أربع محاولات، وفاز المنتخب السلوفيني بالمرتبة الأولى بعد تسجيل 1001.5 نقطة، والثالث - حل المنتخب الكندي بـ844.6 نقطة.ولم يفز الروس بميداليات في "قفز التزلج" في الألعاب الأولمبية من قبل. في عام 2006، في تورين بإيطاليا، كان الروسي دميتري فاسيليف في المقدمة بعد المحاولة الأولى، ولكن بعد المحاولة الثانية احتل المركز العاشر والأخير. فاز لاعبو القفز على الجليد السوفيتي بميدالية واحدة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1968 في غرونوبل الفرنسية، وأصبح فلاديمير بيلوسوف البطل.
حصد المنتخب الروسي المختلط في رياضة "التزلج الطائر" أو "قفز التزلج" المركز الثاني في أولمبياد بكين ليتوج بالميدالية الفضية.
وبإحراز المركز الثاني تصبح هذه أول ميدالية في هذه الرياضة في سجل المنتخب الروسي.
وأحرز المنتخب الروسي الذي ضم إيرما مخينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا ويفغيني كليموف 890.3 نقطة بعد أربع محاولات.
وأحرز المنتخب الروسي الذي ضم إيرما مخينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا ويفجيني كليموف 890.3 نقطة بعد أربع محاولات، وفاز المنتخب السلوفيني بالمرتبة الأولى بعد تسجيل 1001.5 نقطة، والثالث - حل المنتخب الكندي بـ844.6 نقطة.
ولم يفز الروس بميداليات في "قفز التزلج" في الألعاب الأولمبية من قبل. في عام 2006، في تورين بإيطاليا، كان الروسي دميتري فاسيليف في المقدمة بعد المحاولة الأولى، ولكن بعد المحاولة الثانية احتل المركز العاشر والأخير.
فاز لاعبو القفز على الجليد السوفيتي بميدالية واحدة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1968 في غرونوبل الفرنسية، وأصبح فلاديمير بيلوسوف البطل.