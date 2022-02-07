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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/روسيا-تحرز-أول-ميدالية-في-رياضة-التزلج-الطائر-في-أولمبياد-بكين-1058144194.html
روسيا تحرز أول ميدالية في رياضة "التزلج الطائر" في أولمبياد بكين
روسيا تحرز أول ميدالية في رياضة "التزلج الطائر" في أولمبياد بكين
حصد المنتخب الروسي المختلط في رياضة "التزلج الطائر" أو "قفز التزلج" المركز الثاني في أولمبياد بكين ليتوج بالميدالية الفضية. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:12+0000
2022-02-07T14:35+0000
بكين 2022
روسيا
رياضة
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وبإحراز المركز الثاني تصبح هذه أول ميدالية في هذه الرياضة في سجل المنتخب الروسي.وأحرز المنتخب الروسي الذي ضم إيرما مخينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا ويفجيني كليموف 890.3 نقطة بعد أربع محاولات، وفاز المنتخب السلوفيني بالمرتبة الأولى بعد تسجيل 1001.5 نقطة، والثالث - حل المنتخب الكندي بـ844.6 نقطة.ولم يفز الروس بميداليات في "قفز التزلج" في الألعاب الأولمبية من قبل. في عام 2006، في تورين بإيطاليا، كان الروسي دميتري فاسيليف في المقدمة بعد المحاولة الأولى، ولكن بعد المحاولة الثانية احتل المركز العاشر والأخير. فاز لاعبو القفز على الجليد السوفيتي بميدالية واحدة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1968 في غرونوبل الفرنسية، وأصبح فلاديمير بيلوسوف البطل.
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روسيا, رياضة

روسيا تحرز أول ميدالية في رياضة "التزلج الطائر" في أولمبياد بكين

14:12 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / KACPER PEMPELالروسي إيليا مانكوف
الروسي إيليا مانكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / KACPER PEMPEL
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حصد المنتخب الروسي المختلط في رياضة "التزلج الطائر" أو "قفز التزلج" المركز الثاني في أولمبياد بكين ليتوج بالميدالية الفضية.
وبإحراز المركز الثاني تصبح هذه أول ميدالية في هذه الرياضة في سجل المنتخب الروسي.

وأحرز المنتخب الروسي الذي ضم إيرما مخينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا ويفغيني كليموف 890.3 نقطة بعد أربع محاولات.

وأحرز المنتخب الروسي الذي ضم إيرما مخينيا ودانيل سادريف وإرينا أفاكوموفا ويفجيني كليموف 890.3 نقطة بعد أربع محاولات، وفاز المنتخب السلوفيني بالمرتبة الأولى بعد تسجيل 1001.5 نقطة، والثالث - حل المنتخب الكندي بـ844.6 نقطة.
ولم يفز الروس بميداليات في "قفز التزلج" في الألعاب الأولمبية من قبل. في عام 2006، في تورين بإيطاليا، كان الروسي دميتري فاسيليف في المقدمة بعد المحاولة الأولى، ولكن بعد المحاولة الثانية احتل المركز العاشر والأخير.
فاز لاعبو القفز على الجليد السوفيتي بميدالية واحدة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1968 في غرونوبل الفرنسية، وأصبح فلاديمير بيلوسوف البطل.
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