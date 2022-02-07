شاهد زجاجة أبو جبل التي استخدمها في محاولة التصدي لركلات الترجيح ضد السنغال... فيديو

ويظهر المقطع المصور زجاجة الماء وقد تم وضع عليها مجموعة من الملصقات الصغيرة التي أشارت لأسماء لاعبي المنتخب السنغالي الذين سينفذون ركلات الجزاء بالإضافة لتحديد الجهة التي سيسددون نحوها.يذكر أن عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر، وصف تلك الزجاجة بـ"زجاجة الانتصار" بعدما ساهم أبو جبل بشكل كبير في تأهل "الفراعنة" إلى المباراة النهائية بعد تجاوز الكاميرون بركلات الترجيح.ونجح محمد أبو جبل في التصدي لركلة جزاء سددها ساديو ماني بعد دقائق قليلة من انطلاق المباراة، قبل أن يواصل تألقه في ركلات الترجيح ويتصدى لإحدى الركلات، لكن فريقه خسر في النهاية (4-2).هذا وخسر منتخب مصر اللقاء أمام السنغال بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب "أوليمبي" مساء أمس الأحد.
تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لزجاجة الماء التي كانت بحوزة محمد أبوجبل، حارس مرمى منتخب مصر، خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية أمام نظيره السنغالي في بطولة نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.
ويظهر المقطع المصور زجاجة الماء وقد تم وضع عليها مجموعة من الملصقات الصغيرة التي أشارت لأسماء لاعبي المنتخب السنغالي الذين سينفذون ركلات الجزاء بالإضافة لتحديد الجهة التي سيسددون نحوها.