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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/شاهد-زجاجة-أبو-جبل-التي-استخدمها-في-محاولة-التصدي-لركلات-الترجيح-ضد-السنغال-فيديو-1058134007.html
شاهد زجاجة أبو جبل التي استخدمها في محاولة التصدي لركلات الترجيح ضد السنغال... فيديو
شاهد زجاجة أبو جبل التي استخدمها في محاولة التصدي لركلات الترجيح ضد السنغال... فيديو
تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لزجاجة الماء التي كانت بحوزة محمد أبوجبل، حارس مرمى منتخب مصر، خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:46+0000
2022-02-07T10:46+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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ويظهر المقطع المصور زجاجة الماء وقد تم وضع عليها مجموعة من الملصقات الصغيرة التي أشارت لأسماء لاعبي المنتخب السنغالي الذين سينفذون ركلات الجزاء بالإضافة لتحديد الجهة التي سيسددون نحوها.يذكر أن عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر، وصف تلك الزجاجة بـ"زجاجة الانتصار" بعدما ساهم أبو جبل بشكل كبير في تأهل "الفراعنة" إلى المباراة النهائية بعد تجاوز الكاميرون بركلات الترجيح.ونجح محمد أبو جبل في التصدي لركلة جزاء سددها ساديو ماني بعد دقائق قليلة من انطلاق المباراة، قبل أن يواصل تألقه في ركلات الترجيح ويتصدى لإحدى الركلات، لكن فريقه خسر في النهاية (4-2).هذا وخسر منتخب مصر اللقاء أمام السنغال بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب "أوليمبي" مساء أمس الأحد.
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رياضة

شاهد زجاجة أبو جبل التي استخدمها في محاولة التصدي لركلات الترجيح ضد السنغال... فيديو

10:46 GMT 07.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أمام الكاميرون - أمم أفريقيا 2021
حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أمام الكاميرون - أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لزجاجة الماء التي كانت بحوزة محمد أبوجبل، حارس مرمى منتخب مصر، خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية أمام نظيره السنغالي في بطولة نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.
ويظهر المقطع المصور زجاجة الماء وقد تم وضع عليها مجموعة من الملصقات الصغيرة التي أشارت لأسماء لاعبي المنتخب السنغالي الذين سينفذون ركلات الجزاء بالإضافة لتحديد الجهة التي سيسددون نحوها.
يذكر أن عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر، وصف تلك الزجاجة بـ"زجاجة الانتصار" بعدما ساهم أبو جبل بشكل كبير في تأهل "الفراعنة" إلى المباراة النهائية بعد تجاوز الكاميرون بركلات الترجيح.
ونجح محمد أبو جبل في التصدي لركلة جزاء سددها ساديو ماني بعد دقائق قليلة من انطلاق المباراة، قبل أن يواصل تألقه في ركلات الترجيح ويتصدى لإحدى الركلات، لكن فريقه خسر في النهاية (4-2).
هذا وخسر منتخب مصر اللقاء أمام السنغال بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب "أوليمبي" مساء أمس الأحد.
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