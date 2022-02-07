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https://arabic.sputniknews.com/20220207/كيف-تحصل-على-الكالسيوم-من-أطعمة-أخرى-غير-اللبن؟-1058159708.html
كيف تحصل على الكالسيوم من أطعمة أخرى غير اللبن؟
كيف تحصل على الكالسيوم من أطعمة أخرى غير اللبن؟
يمثل الكالسيوم أحد العناصر المهمة لبناء الجسم، خاصة في المراحل الأولى من عمر الإنسان، وهو ضروري لبناء العظام والأسنان. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T20:28+0000
2022-02-07T20:28+0000
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ويعد اللبن الطبيعي من أهم مصادر الكالسيوم، ولذلك ربما يؤدي عدم تناوله أو تناوله بمعدلات صغيرة إلى نقص عنصر الكالسيوم في الجسم، بحسب موقع "إيتينغ ويل"، الذي أورد تقريرا يوضح فيه أن هناك أطعمة أخري تحتوي على الكالسيوم بالنسب التي يحتاجها جسم الإنسان.
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كيف تحصل على الكالسيوم من أطعمة أخرى غير اللبن؟

20:28 GMT 07.02.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورمنتجات ألبان .. اللبنة .. لبن الزبادي
منتجات ألبان .. اللبنة .. لبن الزبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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يمثل الكالسيوم أحد العناصر المهمة لبناء الجسم، خاصة في المراحل الأولى من عمر الإنسان، وهو ضروري لبناء العظام والأسنان.
ويعد اللبن الطبيعي من أهم مصادر الكالسيوم، ولذلك ربما يؤدي عدم تناوله أو تناوله بمعدلات صغيرة إلى نقص عنصر الكالسيوم في الجسم، بحسب موقع "إيتينغ ويل"، الذي أورد تقريرا يوضح فيه أن هناك أطعمة أخري تحتوي على الكالسيوم بالنسب التي يحتاجها جسم الإنسان.
الزبادي: يمثل أحد الأغذية التي تعد مصدرا غنيا بالكالسيوم خاصة عندما يتم تناوله مع الفواكه.
حليب اللوز: يعد مصدرا مهما للكالسيوم وهو عبارة عن مزيج من اللوز والمياه النقية وهو يعد بديل للألبان عند الأشخاص النباتيين.
حبوب اللوز: تعتبر من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إضافة إلى الألياف والمغنيسيوم وفيتامين هـ والدهون الصحية.
عصير البرتقال: يمكن أن يكون بديل مناسب ومصدر للكالسيوم في حالة الأشخاص الذين لا يشربون اللبن.
حليب الشوفان: يعد بديلا نباتيا للألبان ويتميز باحتوائه على عنصر الكالسيوم.
جبنة موزاريلا: تحتوي على كالسيوم بنسبة كبيرة إضافة إلى احتوائها على بيكتريا صحية تساهم في مقاومة الالتهابات بالجسم.
السردين: يعد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إضافة إلى عناصر أخرى مثل أحماض "أوميجا 3" وفيتامين د والماغنسيوم وفيتامين بي 12.
السلمون: يمكن أن يتم الاعتماد عليه في الحصول على الكالسيوم وفيتامين د، إضافة إلى عناصر غذائية أخرى.
حليب الصويا: يحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم ربما تساوي الموجودة في اللبن الطبيعي.
© Sputnik10 أطعمة تنقذك من مشاكل الأربعين
10 أطعمة تنقذك من مشاكل الأربعين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
10 أطعمة تنقذك من مشاكل الأربعين
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