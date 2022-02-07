https://arabic.sputniknews.com/20220207/مواطن-أمريكي-يدخل-غينيس-لتناوله-أكثر-من-32000-شطيرة-بيغ-ماك-فيديو-1058139989.html

مواطن أمريكي يدخل "غينيس" لتناوله أكثر من 32000 شطيرة "بيغ ماك"... فيديو

مواطن أمريكي يدخل "غينيس" لتناوله أكثر من 32000 شطيرة "بيغ ماك"... فيديو

كسر المواطن الأمريكي دون غورسكي الرقم القياسي بتناول شطائر "بيغ ماك" من سلسلة المطاعم الشهيرة "ماكدونالدز"، حيث تناول 32340 شطيرة على مدى ما يقارب الـ50 عاما. 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T12:37+0000

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ويقول دون عن نوعه المفضل من شطائر الهمبرغر: "إنه أفضل ساندويش في العالم".ووصف دون نفسه بأنه "عندما يحب شيئا يلازمه طوال الوقت، أتناول كل يوم شطيرتين، أي 14 شطيرة في الأسبوع".وعن سبب هذا التعلق بالشطيرة قال: "هوسي بشطيرة بيغ ماك هو بسبب حبي لشطائر الهمبرغر".وتحدث دون عن قصة بدايته مع هذا "الهوس": "في 17 مايو/ أيار 1972، اشتريت أول سيارة لي، قدتها إلى ماكدونالدز، وتناولت أول شطيرة بيغ ماك، ووقتها قررت أنني سأتناولها لبقية حياتي".وعند سؤاله عن كيفية حسابه لعدد الشطائر التي تناولها، أجاب بأنه "يحتفظ بالعلب الكرتونية بعد تناوله للوجبة، إضافة للفواتير المرفقة بتواريخ الشراء".وقالت زوجة دون، ماري غورسكي: "لم يخبرني دون بهوسه بالبيغ ماك عندما تقابلنا لأول مرة، لم أكن واثقة أنه هوس، ولكني تأكدت من ذلك عندما استمر بتناولها للأبد، أنا بصحة جيدة لأنني نشيط حيث أنني نشيط وأمشي 6 أميال يوميا".وعلق دون على من يعتبر أن هذه الشطائر غير صحية بقوله إن "ذلك يتعلق بكل شخص على حدى، أعتقد أنها غير صحية لأغلب الأشخاص لأنهم يأكلون الكثر، بينما ان أكتفي باثنتين منها، وهذا كل ما أتناوله طول اليوم".وقالت ماري إن "الأطباء قالو أن صحته جيدة، حيث أن سكر الدم لديه طبيعي، ومستوى الكوليسترول لدية مقبول".وأعلن دون أنه "سيتناول بيغ لبقية حياته".ومزح قائلا: "حين أموت أريد أن تحصوا عدد الشطائر التني تناولتها وتكتبوا أن هذا هو عدد الشطائر الكافي لقتلك".

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