أبو جبل يكشف ما فعله بكاري جاساما مع محمد صلاح... فيديو

وقال أبو جبل، خلال تصريحات مع برنامج "الحكاية"، إن "حاساما جاء لنا قبل المباراة وهددنا بأن أي عنصر في الجهاز الفني سيعترض سيتم طرده. لكننا استطعنا ألا نساعده على تنفيذ ما يريد الوصول له".وأضاف: "قبل مباراة الكاميرون جاساما جاء ليتأكد من اللاعبين وأوقف محمد صلاح أمامه لأكثر من 3 دقائق ليتأكد أنه صلاح من خلال بطاقة التعريف الخاصة به".وتابع: "غاساما كان لا يريد أن يعلن فوز مصر أمام الكاميرون، فسألته لماذا لم تعلن نهاية المباراة فقال لي أنه يتأكد من نتيجة ركلات الترجيح من الفيديو، وليس من صحة ركلة الترجيح الأخيرة".وكانت الكاميرات، رصدت مشادة قوية بين لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون التي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيع وتأهله إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021.وعقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ذهب صلاح للتحدث مع جاساما، وحدثت مشادة بينهما وأصاب النجم المصري بحالة غضب شديدة بسبب طريقة تعامل الحكم الجامبي معه، عندما حاول صلاح أن يقترب منه، بينما أشار جاساما بالابتعاد عنه بطريقة غير لائقة.وأثار الغامبي بكاري جاساما، الكثير من الجدل بسبب قراراته، مع لاعبي منتخب مصر ومدربهم البرتغالي كارلوس كيروش، والذي انفعل كثيرا بسبب بعض قراراته، ما دفع الحكم الجامبي لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
كشف حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل، كواليس ما فعله الغامبي بكاري جاساما، حكم مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021 قبل اللقاء.
وقال أبو جبل، خلال تصريحات مع برنامج "الحكاية"، إن "حاساما جاء لنا قبل المباراة وهددنا بأن أي عنصر في الجهاز الفني سيعترض سيتم طرده. لكننا استطعنا ألا نساعده على تنفيذ ما يريد الوصول له".
وأضاف: "قبل مباراة الكاميرون جاساما جاء ليتأكد من اللاعبين وأوقف محمد صلاح أمامه لأكثر من 3 دقائق ليتأكد أنه صلاح من خلال بطاقة التعريف الخاصة به".
وتابع: "غاساما كان لا يريد أن يعلن فوز مصر أمام الكاميرون، فسألته لماذا لم تعلن نهاية المباراة فقال لي أنه يتأكد من نتيجة ركلات الترجيح من الفيديو، وليس من صحة ركلة الترجيح الأخيرة".
وكانت الكاميرات، رصدت مشادة قوية بين لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون التي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيع وتأهله إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021.
وعقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ذهب صلاح للتحدث مع جاساما، وحدثت مشادة بينهما وأصاب النجم المصري بحالة غضب شديدة بسبب طريقة تعامل الحكم الجامبي معه، عندما حاول صلاح أن يقترب منه، بينما أشار جاساما بالابتعاد عنه بطريقة غير لائقة.
وأثار الغامبي بكاري جاساما، الكثير من الجدل بسبب قراراته، مع لاعبي منتخب مصر ومدربهم البرتغالي كارلوس كيروش، والذي انفعل كثيرا بسبب بعض قراراته، ما دفع الحكم الجامبي لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.