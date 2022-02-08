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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/أبو-جبل-يكشف-ما-فعله-بكاري-جاساما-مع-محمد-صلاح-فيديو-1058167059.html
أبو جبل يكشف ما فعله بكاري جاساما مع محمد صلاح... فيديو
أبو جبل يكشف ما فعله بكاري جاساما مع محمد صلاح... فيديو
كشف حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل، كواليس ما فعله الغامبي بكاري جاساما، حكم مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021 قبل اللقاء. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:23+0000
2022-02-08T07:23+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار مصر الآن
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وقال أبو جبل، خلال تصريحات مع برنامج "الحكاية"، إن "حاساما جاء لنا قبل المباراة وهددنا بأن أي عنصر في الجهاز الفني سيعترض سيتم طرده. لكننا استطعنا ألا نساعده على تنفيذ ما يريد الوصول له".وأضاف: "قبل مباراة الكاميرون جاساما جاء ليتأكد من اللاعبين وأوقف محمد صلاح أمامه لأكثر من 3 دقائق ليتأكد أنه صلاح من خلال بطاقة التعريف الخاصة به".وتابع: "غاساما كان لا يريد أن يعلن فوز مصر أمام الكاميرون، فسألته لماذا لم تعلن نهاية المباراة فقال لي أنه يتأكد من نتيجة ركلات الترجيح من الفيديو، وليس من صحة ركلة الترجيح الأخيرة".وكانت الكاميرات، رصدت مشادة قوية بين لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون التي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيع وتأهله إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021.وعقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ذهب صلاح للتحدث مع جاساما، وحدثت مشادة بينهما وأصاب النجم المصري بحالة غضب شديدة بسبب طريقة تعامل الحكم الجامبي معه، عندما حاول صلاح أن يقترب منه، بينما أشار جاساما بالابتعاد عنه بطريقة غير لائقة.وأثار الغامبي بكاري جاساما، الكثير من الجدل بسبب قراراته، مع لاعبي منتخب مصر ومدربهم البرتغالي كارلوس كيروش، والذي انفعل كثيرا بسبب بعض قراراته، ما دفع الحكم الجامبي لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
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أخبار مصر الآن

أبو جبل يكشف ما فعله بكاري جاساما مع محمد صلاح... فيديو

07:23 GMT 08.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYلاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية 2021.
لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم الغامبي بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشف حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل، كواليس ما فعله الغامبي بكاري جاساما، حكم مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021 قبل اللقاء.
وقال أبو جبل، خلال تصريحات مع برنامج "الحكاية"، إن "حاساما جاء لنا قبل المباراة وهددنا بأن أي عنصر في الجهاز الفني سيعترض سيتم طرده. لكننا استطعنا ألا نساعده على تنفيذ ما يريد الوصول له".
وأضاف: "قبل مباراة الكاميرون جاساما جاء ليتأكد من اللاعبين وأوقف محمد صلاح أمامه لأكثر من 3 دقائق ليتأكد أنه صلاح من خلال بطاقة التعريف الخاصة به".
وتابع: "غاساما كان لا يريد أن يعلن فوز مصر أمام الكاميرون، فسألته لماذا لم تعلن نهاية المباراة فقال لي أنه يتأكد من نتيجة ركلات الترجيح من الفيديو، وليس من صحة ركلة الترجيح الأخيرة".
وكانت الكاميرات، رصدت مشادة قوية بين لاعب منتخب مصر محمد صلاح، والحكم بكاري جاساما، عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون التي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيع وتأهله إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021.
وعقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ذهب صلاح للتحدث مع جاساما، وحدثت مشادة بينهما وأصاب النجم المصري بحالة غضب شديدة بسبب طريقة تعامل الحكم الجامبي معه، عندما حاول صلاح أن يقترب منه، بينما أشار جاساما بالابتعاد عنه بطريقة غير لائقة.
وأثار الغامبي بكاري جاساما، الكثير من الجدل بسبب قراراته، مع لاعبي منتخب مصر ومدربهم البرتغالي كارلوس كيروش، والذي انفعل كثيرا بسبب بعض قراراته، ما دفع الحكم الجامبي لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
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