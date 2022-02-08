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الأرصاد المصرية: تغيرات في الطقس وأمطار بداية من الغد
الأرصاد المصرية: تغيرات في الطقس وأمطار بداية من الغد
أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد ستشهد تغيرات في الطقس اعتبارا من غد الأربعاء، متمثلة في انخفاض لدرجات الحرارة على كافة الأنحاء. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:41+0000
2022-02-08T10:41+0000
مصر
درجات الحرارة اليوم
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وحسب بيان نشرته هيئة الأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها بموقع فيسبوك، جاء فيه أن درجات الحرارة ستبدأ بداية من غد الأربعاء في الانخفاض بمعدل درجتين إلى أربع دجات على كافة انحاء الجمهورية.وأوضح البيان أن من المتغيرات التي سيشهدها الطقس عودة سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.إلى ذلك نقل موقع مصراوي عن منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تأكيدها أن طقس الأمطار التي ستسقط بداية من الأربعاء ستكون "خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لكنها غير مؤثرة على نشاط الأعمال اليومية"، حسب تعبيرها.وقالت: "الكتل الهوائية المؤثرة على كافة أنحاء الجمهورية، تبدأ غدا في التغير وتكون كتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أووربا، مع وجود منخفض جوي وعلى سطح البحر المتوسط، وفي طبقات الجو العليا، يعملوا على إحداث حالة من التغيرات السريعة في حالة الجو".
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مصر, درجات الحرارة اليوم

الأرصاد المصرية: تغيرات في الطقس وأمطار بداية من الغد

10:41 GMT 08.02.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyقلعة صلاح الدين محاط بمباني سكنية في وسط مدينة القاهرة
قلعة صلاح الدين محاط بمباني سكنية في وسط مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد ستشهد تغيرات في الطقس اعتبارا من غد الأربعاء، متمثلة في انخفاض لدرجات الحرارة على كافة الأنحاء.
وحسب بيان نشرته هيئة الأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها بموقع فيسبوك، جاء فيه أن درجات الحرارة ستبدأ بداية من غد الأربعاء في الانخفاض بمعدل درجتين إلى أربع دجات على كافة انحاء الجمهورية.
وأوضح البيان أن من المتغيرات التي سيشهدها الطقس عودة سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.
وأشار إلى أن نشاطا للرياح والاتربة سيكون موودا على مناطق من القاهرة الكبرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
إلى ذلك نقل موقع مصراوي عن منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تأكيدها أن طقس الأمطار التي ستسقط بداية من الأربعاء ستكون "خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لكنها غير مؤثرة على نشاط الأعمال اليومية"، حسب تعبيرها.
وقالت: "الكتل الهوائية المؤثرة على كافة أنحاء الجمهورية، تبدأ غدا في التغير وتكون كتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أووربا، مع وجود منخفض جوي وعلى سطح البحر المتوسط، وفي طبقات الجو العليا، يعملوا على إحداث حالة من التغيرات السريعة في حالة الجو".
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