القاهرة تتفاوض مع موسكو بشأن البرتقال المصري المحجوز في الموانئ الروسية
© Sputnik . Amro Omranبرتقال مصري
© Sputnik . Amro Omran
ناقشت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، مسألة احتجاز شحنات من صادرات البرتقال المصرية في موانئ روسية، موضحة أن الاتصالات جارية بين الجانبين لحل الأزمة.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة أن جامع ناقشت مع السفير الروسي "آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك بإيقاف شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسي، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية متمثلة في المكتب التجاري المصري في العاصمة الروسية موسكو والحجر الزراعي المصري تجري حاليا اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة".
وأشار البيان أن "الحكومة المصرية حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية خاصة وان مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالى 2 مليون طن سنويا، لافتة إلى أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول".
من جانبه أوضح السفير الروسي وفقا للبيان، أن "السفارة الروسية في القاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات وقف شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية، لافتا إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع السلطات الروسية المعنية لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن".
وأشار البيان أن "الحكومة المصرية حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية خاصة وان مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالى 2 مليون طن سنويا، لافتة إلى أنه يتم تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول".
من جانبه أوضح السفير الروسي وفقا للبيان، أن "السفارة الروسية في القاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات وقف شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية، لافتا إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع السلطات الروسية المعنية لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن".