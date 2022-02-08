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تشاووش أوغلو: التطبيع مع إسرائيل لن يكون على حساب فلسطين
تشاووش أوغلو: التطبيع مع إسرائيل لن يكون على حساب فلسطين
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، لن يكون على حساب القضية الفلسطينية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T17:25+0000
2022-02-08T17:25+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر الوزير التركي في كلمته في المؤتمر أنه من المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا في مارس/ آذار المقبل.وأوضح أنه من المنتظر تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين خلال الزيارة.وقال تشاووش أوغلو إن "أي خطوة سنتخذها في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن موقف أنقرة من القضة الفلسطينية ثابت.واعتبر أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قد يساعد في تعزيز دور بلاده في التوصل لحل الدولتين.وشدد الوزير التركي على أن بلاده متمسكة ببعض الثوابت والمبادئ الخاصة بالقضة الفلسطينية، بما في ذلك حل الدولتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/تركيا-تطلق-عملية-أرن-شتاء-20-في-ولاية-ماردين-1058092245.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

تشاووش أوغلو: التطبيع مع إسرائيل لن يكون على حساب فلسطين

17:25 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، لن يكون على حساب القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
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وذكر الوزير التركي في كلمته في المؤتمر أنه من المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا في مارس/ آذار المقبل.
وأوضح أنه من المنتظر تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين خلال الزيارة.
وقال تشاووش أوغلو إن "أي خطوة سنتخذها في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن موقف أنقرة من القضة الفلسطينية ثابت.
واعتبر أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قد يساعد في تعزيز دور بلاده في التوصل لحل الدولتين.
وشدد الوزير التركي على أن بلاده متمسكة ببعض الثوابت والمبادئ الخاصة بالقضة الفلسطينية، بما في ذلك حل الدولتين.
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