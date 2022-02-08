تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220208/كولومبيا-انهيارات-أرضية-تقتل-11-شخصا-وتصيب-35-آخرين-1058235930.html
كولومبيا… انهيارات أرضية تقتل 11 شخصا وتصيب 35 آخرين
كولومبيا… انهيارات أرضية تقتل 11 شخصا وتصيب 35 آخرين
تسبب سوء الأحوال الجوية في كولومبيا في حدوث انهيار أرضي بإحدى المناطق الجبلية ما نجم عنه خسائر بشرية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:57+0000
2022-02-08T21:57+0000
2022-02-08T21:59+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1048364838_0:255:6504:3914_1920x0_80_0_0_27a9d492d8ef37458c6d01c1b80b3d6d.jpg
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وكالة إدارة الكوارث في كولومبيا أعلنت مقتل 11 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي.ولفتت الوكالة إلى أن 35 آخرين أصيبوا بعدما تسبب انهيار أرضي في دفن عدة منازل في وسط البلاد اليوم.وذكرت الوكالة أن الحادث وقع بالقرب من مدينة بيريرا، نتيجة هطول أمطار غزيرة في إقليم يشتهر بزراعة البن.وتسبب الحادث في إخلاء عشرات المنازل المجاورة بعد أن فاض نهر أوتون.يذكر أن كولومبيا تشهد انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على أراضيها الجبلية ما يتسبب في وقوع ضحايا بشرية بسبب المنازل العشوائية التي تقام بتلك المناطق المعرضة للانهيارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/انهيار-أرضي-في-ماليزيا-يبتلع-عددا-من-السياراتفيديو-1057173299.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1048364838_474:0:6031:4168_1920x0_80_0_0_939b242241d5ebd4c995b50543e0dee6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كولومبيا… انهيارات أرضية تقتل 11 شخصا وتصيب 35 آخرين 21:57 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 08.02.2022) تابعنا عبر
تسبب سوء الأحوال الجوية في كولومبيا في حدوث انهيار أرضي بإحدى المناطق الجبلية ما نجم عنه خسائر بشرية.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وكالة إدارة الكوارث في كولومبيا أعلنت مقتل 11 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي.
ولفتت الوكالة إلى أن 35 آخرين أصيبوا بعدما تسبب
انهيار أرضي
في دفن عدة منازل في وسط البلاد اليوم.
وذكرت الوكالة أن الحادث وقع بالقرب من مدينة بيريرا، نتيجة هطول
أمطار غزيرة
في إقليم يشتهر بزراعة البن.
وتسبب الحادث في إخلاء عشرات المنازل المجاورة بعد أن فاض نهر أوتون.
يذكر أن كولومبيا تشهد انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على أراضيها الجبلية ما يتسبب في
وقوع ضحايا
بشرية بسبب المنازل العشوائية التي تقام بتلك المناطق المعرضة للانهيارات.