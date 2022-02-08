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كولومبيا… انهيارات أرضية تقتل 11 شخصا وتصيب 35 آخرين
كولومبيا… انهيارات أرضية تقتل 11 شخصا وتصيب 35 آخرين
تسبب سوء الأحوال الجوية في كولومبيا في حدوث انهيار أرضي بإحدى المناطق الجبلية ما نجم عنه خسائر بشرية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:57+0000
2022-02-08T21:59+0000
العالم
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وكالة إدارة الكوارث في كولومبيا أعلنت مقتل 11 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي.ولفتت الوكالة إلى أن 35 آخرين أصيبوا بعدما تسبب انهيار أرضي في دفن عدة منازل في وسط البلاد اليوم.وذكرت الوكالة أن الحادث وقع بالقرب من مدينة بيريرا، نتيجة هطول أمطار غزيرة في إقليم يشتهر بزراعة البن.وتسبب الحادث في إخلاء عشرات المنازل المجاورة بعد أن فاض نهر أوتون.يذكر أن كولومبيا تشهد انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على أراضيها الجبلية ما يتسبب في وقوع ضحايا بشرية بسبب المنازل العشوائية التي تقام بتلك المناطق المعرضة للانهيارات.
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كولومبيا… انهيارات أرضية تقتل 11 شخصا وتصيب 35 آخرين

21:57 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 08.02.2022)
© AFP 2021 / DPA/ Bernd Wüstneckانهيار أرضي
انهيار أرضي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / DPA/ Bernd Wüstneck
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تسبب سوء الأحوال الجوية في كولومبيا في حدوث انهيار أرضي بإحدى المناطق الجبلية ما نجم عنه خسائر بشرية.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وكالة إدارة الكوارث في كولومبيا أعلنت مقتل 11 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي.
ولفتت الوكالة إلى أن 35 آخرين أصيبوا بعدما تسبب انهيار أرضي في دفن عدة منازل في وسط البلاد اليوم.
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وذكرت الوكالة أن الحادث وقع بالقرب من مدينة بيريرا، نتيجة هطول أمطار غزيرة في إقليم يشتهر بزراعة البن.
وتسبب الحادث في إخلاء عشرات المنازل المجاورة بعد أن فاض نهر أوتون.
يذكر أن كولومبيا تشهد انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على أراضيها الجبلية ما يتسبب في وقوع ضحايا بشرية بسبب المنازل العشوائية التي تقام بتلك المناطق المعرضة للانهيارات.
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