https://arabic.sputniknews.com/20220208/مباحثات-إماراتية-إسرائيلية-على-المستوى-البرلماني-لتعزيز-علاقات-التعاون-بين-البلدين-1058203965.html

مباحثات إماراتية إسرائيلية على المستوى البرلماني لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

مباحثات إماراتية إسرائيلية على المستوى البرلماني لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

عقد رئيس وفد المجلس الوطني الإماراتي، علي راشد النعيمي، الذي يقوم حاليا بزيارة، هي الأولى من نوعها، إلى إسرائيل، مباحثات مع رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي،... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T10:48+0000

2022-02-08T10:48+0000

2022-02-08T10:48+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين أبوظبي، وتل أبيب، والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين البلدين، وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون، لا سيما في الجانب البرلماني".وأكد النعيمي، على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار في المنطقة وإعطاء أمل للشباب".من جانبه، قال ميكي ليفي، إن "هذه الزيارة تعتبر تاريخية كونها أول زيارة برلمانية إماراتية لإسرائيل"، لافتا إلى أن الكنيست قام بتشكيل لجنة صداقة برلمانية مع دولة الإمارات وأبدى الكثير من الأعضاء رغبتهم بالانضمام إليها.وأضاف رئيس الكنيست أن "دولة الإمارات أصبحت من أكثر الدول التي يرغب الشعب الإسرائيلي بزيارتها وفقا للاستبيانات الأخيرة".وبخصوص إرساء السلام في الشرق الأوسط، أكد الجانبان أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في المنطقة مع ضمان العيش الكريم للجميع.ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وفي يوليو/ تموز 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود آل خاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/لقاء-أخوي-بين-الإمارات-وإسرائيل-صور-1058150014.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم