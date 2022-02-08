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https://arabic.sputniknews.com/20220208/مباحثات-إماراتية-إسرائيلية-على-المستوى-البرلماني-لتعزيز-علاقات-التعاون-بين-البلدين-1058203965.html
مباحثات إماراتية إسرائيلية على المستوى البرلماني لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين
مباحثات إماراتية إسرائيلية على المستوى البرلماني لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين
عقد رئيس وفد المجلس الوطني الإماراتي، علي راشد النعيمي، الذي يقوم حاليا بزيارة، هي الأولى من نوعها، إلى إسرائيل، مباحثات مع رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي،... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:48+0000
2022-02-08T10:48+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين أبوظبي، وتل أبيب، والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين البلدين، وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون، لا سيما في الجانب البرلماني".وأكد النعيمي، على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار في المنطقة وإعطاء أمل للشباب".من جانبه، قال ميكي ليفي، إن "هذه الزيارة تعتبر تاريخية كونها أول زيارة برلمانية إماراتية لإسرائيل"، لافتا إلى أن الكنيست قام بتشكيل لجنة صداقة برلمانية مع دولة الإمارات وأبدى الكثير من الأعضاء رغبتهم بالانضمام إليها.وأضاف رئيس الكنيست أن "دولة الإمارات أصبحت من أكثر الدول التي يرغب الشعب الإسرائيلي بزيارتها وفقا للاستبيانات الأخيرة".وبخصوص إرساء السلام في الشرق الأوسط، أكد الجانبان أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في المنطقة مع ضمان العيش الكريم للجميع.ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وفي يوليو/ تموز 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود آل خاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/لقاء-أخوي-بين-الإمارات-وإسرائيل-صور-1058150014.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مباحثات إماراتية إسرائيلية على المستوى البرلماني لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

10:48 GMT 08.02.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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عقد رئيس وفد المجلس الوطني الإماراتي، علي راشد النعيمي، الذي يقوم حاليا بزيارة، هي الأولى من نوعها، إلى إسرائيل، مباحثات مع رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين أبوظبي، وتل أبيب، والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين البلدين، وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون، لا سيما في الجانب البرلماني".
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
"لقاء أخوي" بين الإمارات وإسرائيل... صور
أمس, 15:48 GMT
وأكد النعيمي، على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار في المنطقة وإعطاء أمل للشباب".
من جانبه، قال ميكي ليفي، إن "هذه الزيارة تعتبر تاريخية كونها أول زيارة برلمانية إماراتية لإسرائيل"، لافتا إلى أن الكنيست قام بتشكيل لجنة صداقة برلمانية مع دولة الإمارات وأبدى الكثير من الأعضاء رغبتهم بالانضمام إليها.
وأضاف رئيس الكنيست أن "دولة الإمارات أصبحت من أكثر الدول التي يرغب الشعب الإسرائيلي بزيارتها وفقا للاستبيانات الأخيرة".
وبخصوص إرساء السلام في الشرق الأوسط، أكد الجانبان أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في المنطقة مع ضمان العيش الكريم للجميع.
ووقعت إسرائيل والإمارات في واشنطن اتفاقًا للسلام في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية الولايات المتحدة، بعد اتصالات ثلاثية سبقت التوقيع ومهدت له، جرت بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي يوليو/ تموز 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي شارك السفير الإماراتي، محمد محمود آل خاجة، مراسم الافتتاح ورفع العلم الإماراتي في تل أبيب.
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