https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-الاقتصاد-السوري-لـسبوتنيك-قريبا-شركة-مشتركة-للنقل-البحري-بين-سوريا-والقرم-1058231338.html

وزير الاقتصاد السوري لـ"سبوتنيك": قريبا شركة مشتركة للنقل البحري بين سوريا والقرم

وزير الاقتصاد السوري لـ"سبوتنيك": قريبا شركة مشتركة للنقل البحري بين سوريا والقرم

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور محمد سامر الخليل، أن خط النقل البحري بين سوريا وجمهورية القرم سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري وسيوفر... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T19:33+0000

2022-02-08T19:33+0000

2022-02-08T19:33+0000

العالم العربي

اقتصاد

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كلام الوزير السوري جاء في تصريح خاص لـوكالة "سبوتنيك"، على هامش أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي في فندق "شيراتون دمشق" بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن عدد من الهيئات الاقتصادية الحكومية والأكاديمية واتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة السورية.5 ساعات تفصل سوريا عن القرم في الرحلة البحريةوأوضح الوزير الخليل أن "هناك خطة عمل مهمة بين البلدين، ما تم في البداية هو تبادل معلومات تتعلق بالمواد التي سيكون هناك تبادل تجاري من خلالها حول كمياتها وأسعارها ووفق جداول توريد، وسيكون هناك تأسيس شركة نقل بحري مشتركة وبأن يكون هناك خط بحري بين البلدين خاصة وأن موانئ شبه جزيرة القرم هي أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا ولا تحتاج الرحلة البحرية بين البلدين إلا إلى خمس ساعات فقط وبالتالي هناك تقنين في الوقت والتكلفة".تعاون سياحي واقتصاديوتابع حديثه لـ "سبوتنيك"، قائلاً: "التعاون الاقتصادي الدولي هو دائماَ فرصة مكملة، ولا تستطيع أي دولة أن تحيا بمعزل عن الدول الأخرى سواء على مستوى احتياجاتها من المواد التي لا تتوافر مثيلات لها في السوق المحلية أو على مستوى تصدير فوائض في إنتاجها إلى الأسواق الخارجية ليستمر العمل، وبالتالي فإن التعاقد مع الدول على المستوى التجاري هو أمر مهم وحيوي وكذلك فإن التعاون على المستوى الاستثماري لتشجيع وتحفيز الاستثمارات من تلك الدول للدخول إلى السوق السورية وإقامة مشروعات وخاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة السورية".

https://arabic.sputniknews.com/20220118/القرم-تعرض-موانئها-للتبادل-التجاري-مع-سوريا-1056458673.html

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