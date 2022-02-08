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https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-الاقتصاد-السوري-لـسبوتنيك-قريبا-شركة-مشتركة-للنقل-البحري-بين-سوريا-والقرم-1058231338.html
وزير الاقتصاد السوري لـ"سبوتنيك": قريبا شركة مشتركة للنقل البحري بين سوريا والقرم
وزير الاقتصاد السوري لـ"سبوتنيك": قريبا شركة مشتركة للنقل البحري بين سوريا والقرم
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور محمد سامر الخليل، أن خط النقل البحري بين سوريا وجمهورية القرم سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري وسيوفر... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T19:33+0000
2022-02-08T19:33+0000
العالم العربي
اقتصاد
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كلام الوزير السوري جاء في تصريح خاص لـوكالة "سبوتنيك"، على هامش أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي في فندق "شيراتون دمشق" بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن عدد من الهيئات الاقتصادية الحكومية والأكاديمية واتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة السورية.5 ساعات تفصل سوريا عن القرم في الرحلة البحريةوأوضح الوزير الخليل أن "هناك خطة عمل مهمة بين البلدين، ما تم في البداية هو تبادل معلومات تتعلق بالمواد التي سيكون هناك تبادل تجاري من خلالها حول كمياتها وأسعارها ووفق جداول توريد، وسيكون هناك تأسيس شركة نقل بحري مشتركة وبأن يكون هناك خط بحري بين البلدين خاصة وأن موانئ شبه جزيرة القرم هي أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا ولا تحتاج الرحلة البحرية بين البلدين إلا إلى خمس ساعات فقط وبالتالي هناك تقنين في الوقت والتكلفة".تعاون سياحي واقتصاديوتابع حديثه لـ "سبوتنيك"، قائلاً: "التعاون الاقتصادي الدولي هو دائماَ فرصة مكملة، ولا تستطيع أي دولة أن تحيا بمعزل عن الدول الأخرى سواء على مستوى احتياجاتها من المواد التي لا تتوافر مثيلات لها في السوق المحلية أو على مستوى تصدير فوائض في إنتاجها إلى الأسواق الخارجية ليستمر العمل، وبالتالي فإن التعاقد مع الدول على المستوى التجاري هو أمر مهم وحيوي وكذلك فإن التعاون على المستوى الاستثماري لتشجيع وتحفيز الاستثمارات من تلك الدول للدخول إلى السوق السورية وإقامة مشروعات وخاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة السورية".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/القرم-تعرض-موانئها-للتبادل-التجاري-مع-سوريا-1056458673.html
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العالم العربي, اقتصاد

وزير الاقتصاد السوري لـ"سبوتنيك": قريبا شركة مشتركة للنقل البحري بين سوريا والقرم

19:33 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل خلال اللقاء مع وكالة "سبوتنيك" في منتدى بطرسبورغ 2021
وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل خلال اللقاء مع وكالة سبوتنيك في منتدى بطرسبورغ 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور محمد سامر الخليل، أن خط النقل البحري بين سوريا وجمهورية القرم سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري وسيوفر كلفة زمنية مهمة باعتبارها أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا.
كلام الوزير السوري جاء في تصريح خاص لـوكالة "سبوتنيك"، على هامش أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي في فندق "شيراتون دمشق" بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن عدد من الهيئات الاقتصادية الحكومية والأكاديمية واتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة السورية.

5 ساعات تفصل سوريا عن القرم في الرحلة البحرية

وأوضح الوزير الخليل أن "هناك خطة عمل مهمة بين البلدين، ما تم في البداية هو تبادل معلومات تتعلق بالمواد التي سيكون هناك تبادل تجاري من خلالها حول كمياتها وأسعارها ووفق جداول توريد، وسيكون هناك تأسيس شركة نقل بحري مشتركة وبأن يكون هناك خط بحري بين البلدين خاصة وأن موانئ شبه جزيرة القرم هي أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا ولا تحتاج الرحلة البحرية بين البلدين إلا إلى خمس ساعات فقط وبالتالي هناك تقنين في الوقت والتكلفة".
القرم، روسيا - ميناء مدينة كيرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
القرم تعرض موانئها للتبادل التجاري مع سوريا
18 يناير, 06:06 GMT

تعاون سياحي واقتصادي

"هناك تعاون في المجال السياحي وشبه جزيرة القرم مشهورة جداً على مستوى زوارها وقدراتها السياحية وروادها من السياح من الدول الأخرى الذي يشكل سنوياً أكثر من أربعة أضعاف عدد سكان شبه الجزيرة، وبالتالي هذا التعاون سيكون عامل مساعد وداعم للسياحة السورية وسيسهم في دخول مزيد من السياح إلى سوريا وهذا يحقق مصدر مهم للقطع الأجنبي ولكثير من قطاعات الانتعاش الاقتصادي".

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل - سبوتنيك عربي
الدكتور محمد سامر الخليل
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري
وتابع حديثه لـ "سبوتنيك"، قائلاً: "التعاون الاقتصادي الدولي هو دائماَ فرصة مكملة، ولا تستطيع أي دولة أن تحيا بمعزل عن الدول الأخرى سواء على مستوى احتياجاتها من المواد التي لا تتوافر مثيلات لها في السوق المحلية أو على مستوى تصدير فوائض في إنتاجها إلى الأسواق الخارجية ليستمر العمل، وبالتالي فإن التعاقد مع الدول على المستوى التجاري هو أمر مهم وحيوي وكذلك فإن التعاون على المستوى الاستثماري لتشجيع وتحفيز الاستثمارات من تلك الدول للدخول إلى السوق السورية وإقامة مشروعات وخاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة السورية".
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