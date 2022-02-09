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https://arabic.sputniknews.com/20220209/أمريكا-ترسل-سفينتين-حربيتين-إلى-الأردن-1058251829.html
أمريكا ترسل سفينتين حربيتين إلى الأردن
أمريكا ترسل سفينتين حربيتين إلى الأردن
أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية وحدتين بحريتين إلى ميناء العقبة الأردني، وقالت قيادة الأسطول الخامس إنه من المقرر أن تشارك الوحدتان في مهام تدريبية. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T11:14+0000
2022-02-09T11:14+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشرته على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوحدتين البحريتين تتبعان إلى قوات خفر السواحل الأمريكية وأنهما من طراز "قاطع".ووصلت السفينتان ضمن زيارة مقررة إلى الأردن اليوم، بحسب البيان، الذي أوضح أنه من المقرر مشاركتهما في التدريبات البحرية الدولية "آي إم إي".يذكر أن الأسطول الأردني يمتلك 27 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا ترسل سفينتين حربيتين إلى الأردن

11:14 GMT 09.02.2022
© AP Photoسفن حربية أمريكية
سفن حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo
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أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية وحدتين بحريتين إلى ميناء العقبة الأردني، وقالت قيادة الأسطول الخامس إنه من المقرر أن تشارك الوحدتان في مهام تدريبية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشرته على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوحدتين البحريتين تتبعان إلى قوات خفر السواحل الأمريكية وأنهما من طراز "قاطع".
الوحدات البحرية "قاطع" هي سفن استجابة سريعة أكبر من قوارب الدورية ويعتمد عليها حرس السواحل الأمريكي للعمل في المياه العميقة.
ووصلت السفينتان ضمن زيارة مقررة إلى الأردن اليوم، بحسب البيان، الذي أوضح أنه من المقرر مشاركتهما في التدريبات البحرية الدولية "آي إم إي".
يذكر أن الأسطول الأردني يمتلك 27 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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