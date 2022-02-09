أمريكا ترسل سفينتين حربيتين إلى الأردن

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشرته على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوحدتين البحريتين تتبعان إلى قوات خفر السواحل الأمريكية وأنهما من طراز "قاطع".ووصلت السفينتان ضمن زيارة مقررة إلى الأردن اليوم، بحسب البيان، الذي أوضح أنه من المقرر مشاركتهما في التدريبات البحرية الدولية "آي إم إي".يذكر أن الأسطول الأردني يمتلك 27 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية وحدتين بحريتين إلى ميناء العقبة الأردني، وقالت قيادة الأسطول الخامس إنه من المقرر أن تشارك الوحدتان في مهام تدريبية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي في بيان نشرته على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوحدتين البحريتين تتبعان إلى قوات خفر السواحل الأمريكية وأنهما من طراز "قاطع".
الوحدات البحرية "قاطع" هي سفن استجابة سريعة أكبر من قوارب الدورية ويعتمد عليها حرس السواحل الأمريكي للعمل في المياه العميقة.
ووصلت السفينتان ضمن زيارة مقررة إلى الأردن اليوم، بحسب البيان، الذي أوضح أنه من المقرر مشاركتهما في التدريبات البحرية الدولية "آي إم إي".
🇯🇴⚓️🇺🇸 #IMX22 Two @USCG fast response cutters stopped in Aqaba, Jordan, for a scheduled port visit Feb 9. While in Aqaba, they will conduct training as part of International Maritime Exercise/Cutlass Express 2022. pic.twitter.com/eDD2pxCqsj
— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) February 9, 2022
يذكر أن الأسطول الأردني يمتلك 27 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 58 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.