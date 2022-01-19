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أضخم أسطولين في العالم يجريان مناورات بحرية في الخليج... ما هي قدراتهما؟
أضخم أسطولين في العالم يجريان مناورات بحرية في الخليج... ما هي قدراتهما؟
يجري أضخم أسطولين حربيين في العالم مناورات بحرية مع الأسطول الإيراني في الخليج لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة القرصنة. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T11:34+0000
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وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، أمس الثلاثاء، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة.ما هي قدرات أضخم أسطولين في العالم؟تمتلك الصين وروسيا أضخم أسطولين حربيين في العالم على التوالي، إذ يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية، بينما يأتي الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بـ 605 وحدة بحرية.يأتي ذلك وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن وحدات الأسطول الصيني تضم حاملتي طائرات وحاملة مروحيات واحدة، و41 مدمرة.أما وحدات الأسطول الروسي فتضم حاملة طائرات واحدة، و15 مدمرة و11 فرقاطة و86 كورفيت و70 غواصة و59 سفينة دورية و49 كاسحة ألغام بحرية.ما تصنيف الأسطول الإيراني؟يصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 21 بين أضخم 140 أسطولا حربيا في العالم، وفقا لإحصاءات "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويمتلك الأسطول الإيراني 142 وحدة بحرية تضم 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة، إضافة إلى 66 سفينة دورية وكاسحة ألغام واحدة.
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رصد عسكري, أخبار إيران, بحر الصين

أضخم أسطولين في العالم يجريان مناورات بحرية في الخليج... ما هي قدراتهما؟

11:34 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Василий Батанов / الذهاب إلى بنك الصورسفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود
سفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Василий Батанов
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يجري أضخم أسطولين حربيين في العالم مناورات بحرية مع الأسطول الإيراني في الخليج لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة القرصنة.
وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، أمس الثلاثاء، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة.

ما هي قدرات أضخم أسطولين في العالم؟

تمتلك الصين وروسيا أضخم أسطولين حربيين في العالم على التوالي، إذ يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية، بينما يأتي الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بـ 605 وحدة بحرية.
سفن حربية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
روسيا وإيران والصين تجري مناورات بحرية مشتركة
أمس, 11:45 GMT
يأتي ذلك وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن وحدات الأسطول الصيني تضم حاملتي طائرات وحاملة مروحيات واحدة، و41 مدمرة.
كما يمتلك الأسطول الصيني 49 فرقاطة و70 كورفيت و79 غواصة و152 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية.
أما وحدات الأسطول الروسي فتضم حاملة طائرات واحدة، و15 مدمرة و11 فرقاطة و86 كورفيت و70 غواصة و59 سفينة دورية و49 كاسحة ألغام بحرية.

ما تصنيف الأسطول الإيراني؟

يصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 21 بين أضخم 140 أسطولا حربيا في العالم، وفقا لإحصاءات "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ويمتلك الأسطول الإيراني 142 وحدة بحرية تضم 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة، إضافة إلى 66 سفينة دورية وكاسحة ألغام واحدة.
المدمرة البريطانية "ديفندر" التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود
المدمرة البريطانية ديفندر التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
المدمرة البريطانية "ديفندر" التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود
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