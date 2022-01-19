https://arabic.sputniknews.com/20220119/أضخم-أسطولين-في-العالم-يجريان-مناورات-بحرية-في-الخليج-ما-هي-قدراتهما؟-1056616297.html

أضخم أسطولين في العالم يجريان مناورات بحرية في الخليج... ما هي قدراتهما؟

أضخم أسطولين في العالم يجريان مناورات بحرية في الخليج... ما هي قدراتهما؟

يجري أضخم أسطولين حربيين في العالم مناورات بحرية مع الأسطول الإيراني في الخليج لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة القرصنة. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T11:34+0000

2022-01-19T11:34+0000

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رصد عسكري

أخبار إيران

بحر الصين

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وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، أمس الثلاثاء، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة.ما هي قدرات أضخم أسطولين في العالم؟تمتلك الصين وروسيا أضخم أسطولين حربيين في العالم على التوالي، إذ يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية، بينما يأتي الأسطول الروسي في المرتبة الثانية عالميا بـ 605 وحدة بحرية.يأتي ذلك وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن وحدات الأسطول الصيني تضم حاملتي طائرات وحاملة مروحيات واحدة، و41 مدمرة.أما وحدات الأسطول الروسي فتضم حاملة طائرات واحدة، و15 مدمرة و11 فرقاطة و86 كورفيت و70 غواصة و59 سفينة دورية و49 كاسحة ألغام بحرية.ما تصنيف الأسطول الإيراني؟يصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 21 بين أضخم 140 أسطولا حربيا في العالم، وفقا لإحصاءات "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويمتلك الأسطول الإيراني 142 وحدة بحرية تضم 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة، إضافة إلى 66 سفينة دورية وكاسحة ألغام واحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220118/روسيا-وإيران-والصين-تجري-مناورات-بحرية-مشتركة-1056482612.html

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