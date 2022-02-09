الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الحرارة... لا تخففوا الملابس

وقالت الهيئة، إن المحافظات المصرية، من المتوقع أن تشهد تغيرات جوية سريعة، بسبب التأثر بكتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا تتزامن مع تكون منخفض جوي على البحر المتوسط وآخر في طبقات الجو العليا، بحسب صحيفة "الشروق".وأضافت الهيئة أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحوالي 5 درجات عن الأمس، ويسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا على كل المناطق.ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون سرعات الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/ ساعة، الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجة الحرارة.وتسقط الأمطار بداية من مساء اليوم، وتمتد إلى بعض مناطق من جنوب الوجه البحري مثل المنوفية والشرقية والغربية وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.وتشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة، اليوم وغدا فقط، ويشير خبراء الأرصاد إلى تحسن الأحوال الجوية واستقرارها وزيادة معدلات سطوع الشمس واعتدال الرياح وظهور الشبورة المائية، اعتبارًا من يوم الجمعة.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، المواطنين من تخفيف الملابس، بسبب التغيرات الجوية.
وقالت الهيئة، إن المحافظات المصرية، من المتوقع أن تشهد تغيرات جوية سريعة، بسبب التأثر بكتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا تتزامن مع تكون منخفض جوي على البحر المتوسط وآخر في طبقات الجو العليا، بحسب صحيفة "الشروق".
وأضافت الهيئة أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحوالي 5 درجات عن الأمس، ويسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا على كل المناطق.