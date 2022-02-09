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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-انخفاض-الحرارة-لا-تخففوا-الملابس-1058259461.html
الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الحرارة... لا تخففوا الملابس
الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الحرارة... لا تخففوا الملابس
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، المواطنين من تخفيف الملابس، بسبب التغيرات الجوية. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T12:30+0000
2022-02-09T12:30+0000
درجات الحرارة اليوم
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وقالت الهيئة، إن المحافظات المصرية، من المتوقع أن تشهد تغيرات جوية سريعة، بسبب التأثر بكتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا تتزامن مع تكون منخفض جوي على البحر المتوسط وآخر في طبقات الجو العليا، بحسب صحيفة "الشروق".وأضافت الهيئة أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحوالي 5 درجات عن الأمس، ويسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا على كل المناطق.ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون سرعات الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/ ساعة، الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجة الحرارة.وتسقط الأمطار بداية من مساء اليوم، وتمتد إلى بعض مناطق من جنوب الوجه البحري مثل المنوفية والشرقية والغربية وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.وتشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة، اليوم وغدا فقط، ويشير خبراء الأرصاد إلى تحسن الأحوال الجوية واستقرارها وزيادة معدلات سطوع الشمس واعتدال الرياح وظهور الشبورة المائية، اعتبارًا من يوم الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الأرصاد-المصرية-تغيرات-في-الطقس-وأمطار-بداية-من-الغد-1058199489.html
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درجات الحرارة اليوم

الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض الحرارة... لا تخففوا الملابس

12:30 GMT 09.02.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، المواطنين من تخفيف الملابس، بسبب التغيرات الجوية.
وقالت الهيئة، إن المحافظات المصرية، من المتوقع أن تشهد تغيرات جوية سريعة، بسبب التأثر بكتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا تتزامن مع تكون منخفض جوي على البحر المتوسط وآخر في طبقات الجو العليا، بحسب صحيفة "الشروق".
وأضافت الهيئة أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحوالي 5 درجات عن الأمس، ويسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا على كل المناطق.
قلعة صلاح الدين محاط بمباني سكنية في وسط مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الأرصاد المصرية: تغيرات في الطقس وأمطار بداية من الغد
أمس, 10:41 GMT
ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون سرعات الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/ ساعة، الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجة الحرارة.
وتسقط الأمطار بداية من مساء اليوم، وتمتد إلى بعض مناطق من جنوب الوجه البحري مثل المنوفية والشرقية والغربية وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.
وتشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة، اليوم وغدا فقط، ويشير خبراء الأرصاد إلى تحسن الأحوال الجوية واستقرارها وزيادة معدلات سطوع الشمس واعتدال الرياح وظهور الشبورة المائية، اعتبارًا من يوم الجمعة.
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