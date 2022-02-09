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https://arabic.sputniknews.com/20220209/شيرين-وحسام-في-القفص-الذهبي-مجددا-هل-تصدق-التوقعات-1058245167.html
شيرين وحسام في القفص الذهبي مجددا.. هل تصدق التوقعات
شيرين وحسام في القفص الذهبي مجددا.. هل تصدق التوقعات
يبدو أن بعض التوقعات قد نجحت والتي كانت قد تنبأت بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب قريبا بعد إعلان انفصالهما مؤخرا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T08:36+0000
2022-02-09T08:36+0000
أخبار العالم العربي
أخبار الفنانين في مصر
شيرين عبد الوهاب
حسام حبيب
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ووفقا لـ "الوطن نيوز"، فإن خبرعودة شيرين وحسام بات شبه مؤكد، وذلك بعد مرور شهرين من إعلان انفصالهما التي ضجت به مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.وجاء خبر العودة بعد أن كشف منظم الحفلات يوسف دندش، الذي كان قد نظم للفنانة شيرين حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، بأنه "أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه"، حيث بارك لهما مؤكدا على أنهما صديقين عزيزين، ونافيا ما أشيع أنه يعمل حاليا مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب.وكان والد الفنان المصري حسام حبيب، قد كشف السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من نجله، مؤكدا أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة خدوم والجميع يحبها.وقال إن "نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين، لأنها شخصية طموحة وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه"، مؤكدًا أنها "لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحا في حياته".فيما أثار الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر، حالة من الجدل بعد تعليقه على أزمة انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب وظهورها بشكل جديد في حفلها الأخير بالإمارات، حيث قال بكر خلال إحدى الندوات الصحفية، إن "شيرين عبد الوهاب لم تتطلق من حسام حبيب ولكن كل ما فعلته كان جزءا من الدعاية لأغانيها الجديدة أو كما يقال جزءا من التريند".وكانت شيرين قد أعلنت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له، بعد زواج دام ثلاث سنوات ولم يثمر عن أطفال.يذكر أن شيرين هي التى كانت قد أعلنت مؤخرا خبر وفاة جدة حسام حبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يؤكد أي من الطرفين صحة الخبر بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/لعبة-مزدوجة-موسيقار-شهير-يثير-الجدل-بشأن-شيرين-عبد-الوهاب-وحسام-حبيب-فيديو-1054772973.html
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أخبار العالم العربي, أخبار الفنانين في مصر, شيرين عبد الوهاب, حسام حبيب

شيرين وحسام في القفص الذهبي مجددا.. هل تصدق التوقعات

08:36 GMT 09.02.2022
© Photo / Facebook/OfficialSherineحسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب
حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Photo / Facebook/OfficialSherine
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يبدو أن بعض التوقعات قد نجحت والتي كانت قد تنبأت بعودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب قريبا بعد إعلان انفصالهما مؤخرا.
ووفقا لـ "الوطن نيوز"، فإن خبرعودة شيرين وحسام بات شبه مؤكد، وذلك بعد مرور شهرين من إعلان انفصالهما التي ضجت به مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وجاء خبر العودة بعد أن كشف منظم الحفلات يوسف دندش، الذي كان قد نظم للفنانة شيرين حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، بأنه "أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه"، حيث بارك لهما مؤكدا على أنهما صديقين عزيزين، ونافيا ما أشيع أنه يعمل حاليا مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب.
وكان والد الفنان المصري حسام حبيب، قد كشف السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من نجله، مؤكدا أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة خدوم والجميع يحبها.
وقال إن "نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين، لأنها شخصية طموحة وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه"، مؤكدًا أنها "لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحا في حياته".
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"لعبة مزدوجة"... موسيقار شهير يثير الجدل بشأن شيرين وحسام حبيب... فيديو
30 ديسمبر 2021, 15:59 GMT
فيما أثار الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر، حالة من الجدل بعد تعليقه على أزمة انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب وظهورها بشكل جديد في حفلها الأخير بالإمارات، حيث قال بكر خلال إحدى الندوات الصحفية، إن "شيرين عبد الوهاب لم تتطلق من حسام حبيب ولكن كل ما فعلته كان جزءا من الدعاية لأغانيها الجديدة أو كما يقال جزءا من التريند".
وكانت شيرين قد أعلنت خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له، بعد زواج دام ثلاث سنوات ولم يثمر عن أطفال.
يذكر أن شيرين هي التى كانت قد أعلنت مؤخرا خبر وفاة جدة حسام حبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يؤكد أي من الطرفين صحة الخبر بعد.
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