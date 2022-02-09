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https://arabic.sputniknews.com/20220209/لقطة-طريفة-من-فان-دايك-لحظة-نزول-صلاح-للتدريبات-مع-ليفربول-فيديو-1058254443.html
لقطة طريفة من فان دايك لحظة نزول صلاح للتدريبات مع ليفربول... فيديو
لقطة طريفة من فان دايك لحظة نزول صلاح للتدريبات مع ليفربول... فيديو
قام النجم الهولندي فيرجيل فان دايك بلقطة ورد فعل طريف على عودة الملك المصري محمد صلاح لتدريبات ليفربول بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T11:53+0000
2022-02-09T11:53+0000
2022-02-09T11:53+0000
ليفربول
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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ونشر نادي ليفربول مقطع فيديو يوثق لحظة نزول محمد صلاح إلى التدريبات مع الفريق.وأثناء التصوير سمع صوت فان دايك مدافع ليفربول وهو يقول "لقد عاد" وكررها مرة أخرى.ثم التفت للكاميرا وقال في المرة الثالثة "عودة الرجل الأول" في إشارة عن سعادته بعودة صلاح من جديد للفريق.وعلق أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر على تصرف فان دايك وكتب عبر حسابه بـ"تويتر"، لك أن تتخيل الجودة التي يجب أن تصل إليها لكي يتم وصفك بأنك "الرجل الأول" بلسان لاعب رائع مثل فان دايك.ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول في لقاء ليستر سيتي غدا الخميس في الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
لقطة طريفة من فان دايك لحظة نزول صلاح للتدريبات مع ليفربول... فيديو تابعنا عبر
قام النجم الهولندي فيرجيل فان دايك بلقطة ورد فعل طريف على عودة الملك المصري محمد صلاح لتدريبات ليفربول بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونشر نادي
ليفربول
مقطع فيديو يوثق لحظة نزول محمد صلاح إلى التدريبات مع الفريق.
وأثناء التصوير سمع صوت فان دايك مدافع ليفربول وهو يقول "لقد عاد" وكررها مرة أخرى.
ثم التفت للكاميرا وقال في المرة الثالثة "عودة الرجل الأول" في إشارة عن سعادته بعودة صلاح من جديد للفريق.
وعلق أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر على تصرف
فان دايك
وكتب عبر حسابه بـ"تويتر"، لك أن تتخيل الجودة التي يجب أن تصل إليها لكي يتم وصفك بأنك "الرجل الأول" بلسان لاعب رائع مثل فان دايك.
ويستعد
محمد صلاح
للمشاركة مع ليفربول في لقاء ليستر سيتي غدا الخميس في الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.