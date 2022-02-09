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https://arabic.sputniknews.com/20220209/هدف-مباراة-تشيلسي-الإنجليزي-والهلال-السعودي1-0-في-نصف-نهائي-مونديال-الأندية-فيديو-1058275275.html
هدف مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي (1-0) في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو
هدف مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي (1-0) في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو
نجح فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، في التغلب على نظيره الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T18:48+0000
2022-02-09T18:48+0000
نادي تشيلسي
أخبار نادي الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
مجتمع
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وأحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم البلجيكي لوكاكو، لاعب تشيلسي الإنجليزي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، ليلتقي الفريق مع نظيره بالميراس البرازيلي في الدور النهائي لكأس العالم للأندية.سيطر الفريق الإنجليزي على الشوط الأول نسبيا، وتقدم أكثر من مرة محاولا إحراز أكثر من هدف، في حين فرض الفريق السعودي سيطرته على الشوط الثاني للمباراة، دون إحراز هدف التعادل.وبتلك النتيجة يلتقي بالميراس البرازيلي مع تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل، كما يلتقي الأهلي المصري مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة نفسها، في اليوم ذاته.
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نادي تشيلسي, أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية, مجتمع

هدف مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي (1-0) في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

18:48 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / MICHAEL STEELEحارس تشيلسي، إدواردو ميندي
حارس تشيلسي، إدواردو ميندي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / MICHAEL STEELE
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نجح فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، في التغلب على نظيره الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وأحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم البلجيكي لوكاكو، لاعب تشيلسي الإنجليزي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، ليلتقي الفريق مع نظيره بالميراس البرازيلي في الدور النهائي لكأس العالم للأندية.
سيطر الفريق الإنجليزي على الشوط الأول نسبيا، وتقدم أكثر من مرة محاولا إحراز أكثر من هدف، في حين فرض الفريق السعودي سيطرته على الشوط الثاني للمباراة، دون إحراز هدف التعادل.
وبتلك النتيجة يلتقي بالميراس البرازيلي مع تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل، كما يلتقي الأهلي المصري مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة نفسها، في اليوم ذاته.
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