5 إشارات لضرورة إجراء فحص سريع للقلب تشمل الشفاه والأظافر والأذن

يؤكد العلماء أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفيات حول العالم، حيث تقتل في أمريكا فقط 659 ألف إنسان سنويا، خصوصا تلك الأمراض المرتبطة بمرض القلب التاجي.

يصاب شخص كل 40 ثانية بنوبة قلبية، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، ويصل عدد النوبات القلبية سنويا لأكثر من 800 ألف نوبة مسجلة سنويا.وعلى الرغم من أن بعض أعراض أمراض القلب معروفة جدا، مثل آلام الصدر وضيق التنفس وغيرها، إلا أن بعض الأمراض لا يعلمها إلا الأخصائيون بسبب ارتباطاتها المتشعبة بأعضاء جسم الإنسان.ويوجد مؤشرات طبية أخرى "أكثر إثارة للدهشة" تدل على وجود مشكلة طبية أساسية، يجب على أثرها فحص القلب بشكل مباشر، لضمان السلامة الصحية للجسم، بحسب التقرير المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية.1- الازرقاق في الشفاه والجلد... مؤشر على نقص عنصر أساسيقد يكون ازرقاق الجلد والشفتين علامة على الإصابة بأمراض القلب، حيث يعتبر اللون الأزرق مؤشر على نقص الأكسجين في الدم أو ضعف الدورة الدموية، الأمر الذي يتطلب مراجعة فورية لطبيب الأمراض القلبية.2- الأظافر المتعرجة... الدم لا يصلويعتبر الخبراء أن تعرج الأظافر في أصابع اليد أو أصابع القدم علامة أخرى على مشاكل القلب، حيث يدل حدوث هذه الحالة على أن الدم المؤكسج لا يصل إلى الأصابع.3- اللثة غير الصحية والأسنان المتعفنة... قد تسبب أزمةتشير الأبحاث إلى أن الأسنان المتساقطة وغير الصحية والتهاب اللثة، يسببان التهابات قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.4- تجعد شحمة الأذن... مرض القلب التاجييؤكد العلماء أن حدوث تعرجات في شحمة الأذن، أو ما يعرف طبيا باسم "علامة فرانك"، هي مؤشر على الإصابة بمرض القلب التاجي.5- نتوءات دهنية على الجلدأشار المقال إلى أن، النتوءات الدهنية التي تظهر فجأة على الجلد، المعروفة باسم "الورم الأصفر البركاني"، يمكن أن تكون مؤشرا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بشكل خطير وعلامة محتملة على الإصابة بأمراض القلب.ويمكن أن تظهر مجموعات من هذه النتوءات في أي مكان من الجسم، بما في ذلك الكتفين والذراعين والساقين والأرداف وحول العينين. ويوصي الخبراء بضرورة استشارة الطبيب فورا في حال ظهور هذه الأعراض لتجنب تفاقم أي مشكلة قلبية في حال وجودها.

